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    В Україні за 2017 рік оформили майже чотири мільйони біометричних паспортів

    ДМС відзвітувала про роботу в минулому році
    Державна міграційна служба протягом 2017 року оформила майже чотири мільйони біометричних паспортів. Про це у вівторок, 9 січня, повідомив речник установи Сергій Гунько, передає DW. «У 2017 році оформлено 3 989 989 біометричних паспортів для виїзду за кордон», — зазначив він. [READ_MORE] Крім того, за словами Гунька,
    • Сьогодні, 17:14
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    ДМС відзвітувала про роботу в минулому році

    Державна міграційна служба протягом 2017 року оформила майже чотири мільйони біометричних паспортів. Про це у вівторок, 9 січня, повідомив речник установи Сергій Гунько, передає DW.

    «У 2017 році оформлено 3 989 989 біометричних паспортів для виїзду за кордон», — зазначив він.

    Крім того, за словами Гунька, минулого року Державна міграційна служба оформила понад 1,1 мільйона ID-карток, які посвідчують особу.

    Раніше повідомлялося, що з часу запровадження безвізового режиму з Євросоюзом - 11 червня 2017 року — ним скористалися 300 тисяч українців. За чотири місяці та один тиждень з моменту впровадження безвізового режиму лише за біометричними паспортами до Європи з’їздили майже 295 тисяч українців.

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