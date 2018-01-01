В Україні за 2017 рік оформили майже чотири мільйони біометричних паспортів

ДМС відзвітувала про роботу в минулому році

Державна міграційна служба протягом 2017 року оформила майже чотири мільйони біометричних паспортів. Про це у вівторок, 9 січня, повідомив речник установи Сергій Гунько, передає DW. «У 2017 році оформлено 3 989 989 біометричних паспортів для виїзду за кордон», — зазначив він. [READ_MORE] Крім того, за словами Гунька,



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ДМС відзвітувала про роботу в минулому році

Державна міграційна служба протягом 2017 року оформила майже чотири мільйони біометричних паспортів. Про це у вівторок, 9 січня, повідомив речник установи Сергій Гунько, передає DW.

«У 2017 році оформлено 3 989 989 біометричних паспортів для виїзду за кордон», — зазначив він.

Крім того, за словами Гунька, минулого року Державна міграційна служба оформила понад 1,1 мільйона ID-карток, які посвідчують особу.

Раніше повідомлялося, що з часу запровадження безвізового режиму з Євросоюзом - 11 червня 2017 року — ним скористалися 300 тисяч українців. За чотири місяці та один тиждень з моменту впровадження безвізового режиму лише за біометричними паспортами до Європи з’їздили майже 295 тисяч українців.