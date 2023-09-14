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В Україні стався землетрус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні стався землетрус
фото ілюстративне

Епіцентр землетрусу був на глибині 5 км

У четвер, 14 вересня, у Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю. 

Землетрус зафіксували сьогодні об 11:52. Його епіцентр був розташований на відстані 6 км на схід від м. Виноградів, Закарпатської області, на глибині 5 км.

У центрі спеціального контролю зазначають, що за класифікацією землетрус відноситься до невідчутних.

«Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, нещодавно сейсмологи зафіксували землетрус в районі села Старий Вовчинець Чернівецької області.

Теги: землетрус Закарпаття

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