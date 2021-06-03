Нову партію вакцини AstraZeneca від Covid-19 доставив в Україну ЮНІСЕФ

Це уже четверта поставка вакцин від Covid-19 в Україну в межах Covax

ЮНІСЕФ доставив в Україну ще 705 600 доз вакцини від Covid-19 в рамках Covax

Сьогодні в Україну прибула нова партія вакцин AstraZeneca від Covid-19. 705 600 доз доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у рамках глобальної ініціативи Covax. Про це повідомляє пресслужба фонду.

Цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca. Зокрема, медиків та працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+. Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, громадські діячі.

Це уже четверта поставка вакцин від Covid-19 в Україну в межах Covax – глобальної ініціативи, що об’єднала уряди, організації у сфері охорони здоров’я, виробників, науковців, приватний сектор, громадянське суспільство та благодійників, щоби забезпечити рівний доступ до вакцин від Covid-19 для всіх країн.

Фото: ЮНІСЕФ

Разом з урядами США, ЄС, Великої Британії, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Світовим Банком та іншими донорами, ЮНІСЕФ працює над тим, щоб більше людей в Україні отримали захист від Covid-19. Поставки вакцин різних виробників в рамках Covax продовжаться, і очікується, що до кінця 2021 року дозволять охопити щепленнями до 20% населення України – 8 мільйонів людей.

Від імені Covax ЮНІСЕФ закуповує і постачає лише ті вакцини від Covid-19, що відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ. У рамках Covax Україна отримує ці вакцини безоплатно.

«Ми раді, що дедалі більше людей в Україні отримують захист від такої смертельно небезпечної інфекції як Covid-19. Ми також вітаємо відкриття великих центрів вакцинації від Covid у Києві, Львові і Одесі і сподіваємося, що це дасть змогу людям отримати щеплення швидко і безпечно. Вакцинація допомагає зберегти життя, уникнути госпіталізації і потреби у кисневій підтримці, а також наближає час, коли ми всі зможемо повернутися до звичного життя. Щойно у вас з’явиться можливість отримати щеплення від Covid, будь ласка, скористайтеся нею», – сказала Лотта Сильвандер, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

«Усі, кого щепили першою дозою вакцини AstraZeneca, гарантовано отримають другу дозу цієї вакцини. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку та співпрацю. Разом ми зможемо захистити якомога більше українців від коронавірусної хвороби», – зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Фото: ЮНІСЕФ

Д-р Ярно Хабіхт, Представник ВООЗ та Голова Бюро ВООЗ в Україні, зазначив: «Сьогодні ми вітаємо доставку ще однієї партії вакцин AstraZeneca від Covid-19, яка була надана через механізм Covax, щоб захистити найбільш вразливі групи населення, які повинні отримати другу дозу вакцини для повної вакцинації, відповідно до Національного плану вакцинації. Важливо зберегти пріоритет вакцинації проти Covid-19 для тих, хто має високий ризик важко захворіти або померти від Covid-19 як працівники медичних закладів, літні люди, соціальні працівники. Я вдячний безпрецедентним зусиллям усіх партнерів Covax, урядів, які зосередились на зменшенні прогалини в справедливому розподілі вакцин від Covid-19. Більше того - світовому співтовариству, що підтримує додаткові спеціальні програми вакцинації проти Covid-19 в Україні, національним командам вакцинації та міжнародним партнерам, які роблять це можливим».

Раніше в рамках Covax Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 367 200 доз вакцини AstraZeneca.

Ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від Covid-19 для кожної країни світу. Роботу Covax координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від Covid-19.

Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.