Виселення з держдач, санкції проти українців та донорський скандал: ТОП-10 подій 4 червня

Всього за два роки в болгарській клініці провели 14 пересадок, де донорами були громадяни України та Молдови

Четвертий день літа був щедрим на новини – приємні та не дуже. Сьогодні розпочалося виселення ексчиновників, які орендують у Конча-Заспі та Пущі-Водиці держдачі ще з часів Кучми-Януковича. Перші 20 осіб виїжджають із своїх резиденцій.

Також стали відомі санкційні списки США, в які потрапили 134 українці та розгорівся донорський скандал із українцями.

Отож, десять найголовніших новин дня від «Главкому».

Зеленський збирається винести на референдум питання про олігархів

Зеленський заявив, що має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум. Він підкреслив, що це може бути єдине питання, яке буде обговорюватися за допомогою референдуму.

Він також додав, що законопроект про олігархів демонтує ставлення України до олігархічної системи.

«Не можна володіти депутатами, міністрами, або будь-якими чиновниками. Цей законопроект демонструє наше ставлення до олігархічної системи. У нас є олігархи, вони впливають на політику, але цього більше не буде», – заявив Зеленський.

20 ексчиновників виселяють із маєтків у Конча-Заспі

Перші 20 осіб виїжджають із своїх резиденцій у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи.

Так, із маєтків виселяються:

Панасюк Олена Вікторівна;

Зубко Людмила Миколаївна;

Івченко Віктор Анатолійович;

Матвієнко Ольга Василівна;

Піскун Святослав Михайлович;

Юрчик Сергій Володимирович;

Гаврилюк Лідія Михайлівна;

Васюник Іван Васильович;

Лавринович Олександр Володимирович;

Череп Валерій Іванович;

Гайсинський Юрій Олександрович;

Табачник Дмитро Володимирович;

Петренко Микола Миколайович;

Макарьян Давид Борисович;

Макарьян Борис Петрович;

Папиш Ілья Йосипович;

Ільїн Олександр Ігоревич;

Богатирьова Раїса Василівна;

Семиноженко Володимир Петрович;

Тополов Віктор Семенович.

До санкційних списків США потрапило 134 українці

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що під американськими санкціями вже опинилися 134 громадян України. Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити інформацію про кожного українця, який фігурує у санкційних списках США.

Як розповів Данілов, 130 українців опинилися під санкціями, які запровадило Міністерство фінансів США. Ще четверо українських громадян фігурують у санкційних списках американського Держдепу.

Донорський скандал

У Болгарії розгорівся скандал, пов'язаний з пересадкою органів. У ньому фігурує державна клініка, яка пересаджувала нирки від українських донорів.

Повідомляється, що при колишньому уряді Бойка Борисова державна клініка виконувала операції з пересадки органів багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману. Донорами, як правило, виступали громадяни України та Молдови, щодо яких є передумови вважати, що вони продавали свої нирки.

При цьому з'ясувалося, що нирки пересаджували пацієнтам з вигаданими іменами. За тією схемою донорами були нібито «племінники» багатих пацієнтів. У зв'язку з обставинами, що з'ясувалися, Міністерство охорони здоров'я вважає, що ці люди не були родичами, як того вимагає законодавство Болгарії.

Масове мінування лікарень у Харкові

У п'ятницю, 4 червня, в поліцію Харкова надійшло повідомлення про масове мінування в місті. Серед об'єктів, які «замінували» Медичні заклади міста.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Проводяться обстеження будівель, а також евакуація персоналу і пацієнтів.

Білоруським авіакомпаніям закрили небо над ЄС

Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

У висновках також засуджувалося затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги та містився заклик прийняти необхідні заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.

Рішення набуде чинності опівночі 5 червня.

Центри масової вакцинації запрацюють ще у семи містах

В Україні цими вихідними, 5-6 червня, центри масової вакцинації від коронавірусу почнуть працювати ще в семи містах, крім Києва, Львова та Одеси.

За даними відомства, центри запрацюють у таких містах:

Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка;

Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11;

Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру «Київська Русь»;

Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради;

Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адмінпідрозділу «Гірничо-збагачувальний комбінат»;

Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. Поліщука.

Зазначимо, у Києві центр масової вакцинації працює на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові – на базі стадіону «Арена Львів», а в Одесі за трьома адресами – на базі ТЦ «Мегадім», Fontan Sky Center та у приміщенні ЗОШ № 15.

Сьогодні в Україні вперше вшанували пам’ять дітей, загиблих через агресію Росії

Відтепер 4 червня в Україні будуть вшановувати на державному рівні в Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії – пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Як відомо, Верховна Рада схвалила відповідний проєкт постанови №5343 1 червня цього року. Кабінету міністрів доручили у двотижневий термін з дня прийняття документу розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам’яті загиблих дітей.

Водночас, у Міноборони повідомили, що з початку агресії Російської Федерації на сході України загинули більше 240 дітей. 56 зникли безвісти.

Журналіст та радник Єрмака проводять інтелектуальну дуель

Журналіст Юрій Бутусов і глава Наглядової ради «Укроборонпрому», радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов проводять дебати в прямому ефірі.

Дебати проходять в ефірі «Громадського», модератором виступає журналіст Данило Мокрик.

СБУ заблокувала масову кібератаку спецслужб Росії

Спецслужби Росії намагалися вчинити кібератаку на комп'ютерні мережі українських органів влади. Однак кіберспеціалісти Служби безпеки України запобігли масовій кібератаці.

Фахівцям з кібербезпеки вдалося встановити контрольно-командні сервери, які, в тому числі знаходяться на території Росії.

Кіберспеціалісти СБУ рекомендують провести термінову перевірку інформаційно-телекомунікаційних систем, у тому числі використовуючи індикатори, опубліковані в платформі «MISP-UA» для виявлення їх можливої компрометації та вжиття оперативних заходів.

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