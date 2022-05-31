  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. П'ятий рік без Любомира Гузара: цитати Блаженнішого, які стали пророчими
рус
    Суспільство

    П'ятий рік без Любомира Гузара: цитати Блаженнішого, які стали пророчими

    Блаженніший Любомир &mdash; один із творців відродженої Української Греко-Католицької Церкви - П'ятий рік без Любомира Гузара: цитати Блаженнішого, які стали пророчими
    Блаженніший Любомир — один із творців відродженої Української Греко-Католицької Церкви
    фото з відкритих джерел

    Цитати Любомира Гузара, які актуальні для України у важкий період війни

    П'ять років тому помер настоятель Української Греко-Католицької Церкви кардинал Любомир Гузар. Блаженніший Любомир — один із творців відродженої Української Греко-Католицької Церкви, кожен крок якого був прикладом молитви та терпіння, чесності та пастирської скромності.

    Настоятель Греко-Католицької Церкви в Україні відрізнявся своєю глибокою любов'ю до українців та країни, в якій служив Богу та людям. «Главком» зібрав цитати Любомира Гузара, які актуальні для України та нашого суспільства у важкий період війни з окупантами Кремля.

    • «На мою думку, не треба бути генієм, аби довести, що українці і росіяни – різні народи
    • «Свобода – це можливість робити добро»
    • «Якщо церква починає загравати з політикою, це для церкви є фатально. Вона програє»
    • «Ісус Христос каже, що треба любити усіх, навіть ворогів. Що це значить? Молюся не за те, аби ворогові краще йшло, а за те, аби він також сповняв Божу волю. Це є ціль нашої молитви за ворогів: щоби вони не грішили. Те, що ми переживаємо – оця агресія, військовий напад, то є дуже несправедливо. Ми молимося, аби вони побачили правду»
    • «Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися – беріться до роботи»
    • «Справжня, остаточна перемога стане можливою, якщо ми всі в повному значенні цього слова будемо поводитись як належить людям. Всі інші перемоги є лише частковими або уявними і ніколи не приносять справжнього миру»
    • «Патріотизм, який вчить ненавидіти будь-кого, не є християнською чеснотою. Треба любити своє, бути готовим навіть віддати за це своє життя, але не робити цього коштом іншої людини»
    • «У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям»
    Читайте також інтерв'ю «Главкома»: Любомир Гузар: 25 грудня чи 7 січня? Переконаний, всі християни повинні святкувати Різдво разом
    Теги: росія окупанти церква Свобода війна Україна Любомир Гузар окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    П'ятий рік без Любомира Гузара: цитати Блаженнішого, які стали пророчими