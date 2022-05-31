П'ятий рік без Любомира Гузара: цитати Блаженнішого, які стали пророчими

Цитати Любомира Гузара, які актуальні для України у важкий період війни

П'ять років тому помер настоятель Української Греко-Католицької Церкви кардинал Любомир Гузар. Блаженніший Любомир — один із творців відродженої Української Греко-Католицької Церкви, кожен крок якого був прикладом молитви та терпіння, чесності та пастирської скромності.

Настоятель Греко-Католицької Церкви в Україні відрізнявся своєю глибокою любов'ю до українців та країни, в якій служив Богу та людям. «Главком» зібрав цитати Любомира Гузара, які актуальні для України та нашого суспільства у важкий період війни з окупантами Кремля.

«На мою думку, не треба бути генієм, аби довести, що українці і росіяни – різні народи

«Свобода – це можливість робити добро»

«Якщо церква починає загравати з політикою, це для церкви є фатально. Вона програє»

«Ісус Христос каже, що треба любити усіх, навіть ворогів. Що це значить? Молюся не за те, аби ворогові краще йшло, а за те, аби він також сповняв Божу волю. Це є ціль нашої молитви за ворогів: щоби вони не грішили. Те, що ми переживаємо – оця агресія, військовий напад, то є дуже несправедливо. Ми молимося, аби вони побачили правду»

«Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися – беріться до роботи»

«Справжня, остаточна перемога стане можливою, якщо ми всі в повному значенні цього слова будемо поводитись як належить людям. Всі інші перемоги є лише частковими або уявними і ніколи не приносять справжнього миру»

«Патріотизм, який вчить ненавидіти будь-кого, не є християнською чеснотою. Треба любити своє, бути готовим навіть віддати за це своє життя, але не робити цього коштом іншої людини»