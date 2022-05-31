Росія остаточно помре в Україні

Чим швидше остаточно буде вирішене російське питання, тим краще для всіх

Якщо хтось десь вважає, що сповільнивши надання Україні зброї і схиляючи нас до несправедливого миру, можна пришвидшити закінчення війни, то він дууууже помиляється.

Усім таким товаришам варто затямити одну істину – Росія точно вже не виграє у цій війні.

Найгірше, що може статися для українців – це перейти в режим боротьби УПА. Але це буде УПА помножене на двадцять. Велика партизанська війна посеред Європи. Афганістан для радянських рашистів стане приємною бувальщиною. Наголошую, це станеться у гіршому для нас випадку.

Росія точно помре в Україні – це також вже очевидна правда. Питання лише в часі, ресурсах, жертвах і наслідках для всього світу.

Чим швидше остаточно буде вирішене російське питання, тим краще для всіх.

Знаєте, якою була одна з найбільших наших помилок з 2014 року? Ми надто швидко переключилися на внутрішні розборки. Саме тому суспільство забуло про війну і збайдужіло.

Знаєте, яку найбільшу шкоду робили «медведчуківські» ЗМІ? Вони підігрівали внутрішні конфлікти і постійно підкидали для цього поживу.

Не буду називати дійових осіб зараз. Але кожен, хто провокує скандали всередині країни, робить добру послугу Росії.

Важливо розуміти, що ворог у нас один – росіяни. Кожен з нас на своєму місці має робити все можливе для перемоги над Росією. Кожна втрачена хвилина на внутрішні чвари – це вкрадений у себе ж шанс на перемогу.

Це не моралізаторство, а заклик до здорового глузду і адекватності.

Джерело: блог Михайла Басараба

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