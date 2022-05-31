Порошенко зустрівся із Туском у Роттердамі: деталі (фото)

Порошенко: «Обговорили шляхи спільної відсічі російської агресії проти незалежності та територіальної цілісності України»

П’ятий президент України Петро Порошенко розпочав свій візит до Роттердаму для участі у Конгресі Європейської народної партії. Там він зустрівся із головою ЄНП Дональдом Туском. Про це Порошенко особисто повідомив у Facebook.

Голова «Європейської солідарності» висловив слова подяки Туску за підтримку України та обговорив з ними посилення санкцій проти РФ. «Обговорили шляхи спільної відсічі російської агресії проти незалежності та територіальної цілісності України, перспективи посилення санкцій проти Росії, передусім через запровадження ембарго на торгівлю нафтою та газом, надання Україні новітнього озброєння натівських стандартів, механізмам післявоєнної відбудови нашої держави через запуск «плану Маршала», а також притягнення до міжнародної відповідальності Путіна та його поплічників за скоєні злочини на українській землі. Йшлося також про важливість вжиття заходів для невідкладного розблокування українських портів та формалізації міжнародної антипутінської коаліції», – написав Порошенко.

Політик також наголосив, що окремо звернув увагу на якнайшвидше надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі. «Наголосив, що позитивне рішення стане надзвичайно потужним сигналом не лише всьому українському народові, який жертовно б’ється за безпечне майбутнє всієї Європи, але й путінському режиму, що агресія та шантаж є безперспективними», – повідомив Порошенко.

Нагадаємо, 30 травня Порошенку з третьої спроби вдалося виїхати за кордон.

Як повідомлялося, вранці понеділка Порошенко звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського, щоб запевнити, що опозиція разом із владою працює на зміцнення України. За словами політика, він прямує на конгрес та саміт Європейської народної партії в Роттердам.

Своїми цілями Порошенко назвав: надати Україні статус кандидата на членство в ЄС уже в червні, підтримати Україну у війні проти Росії, надання фінансової допомоги Україні та схвалення «Плану Маршалла 2.0» для післявоєнної відбудови.

Як відомо, 27 травня п’ятий президент України Петро Порошенко намагався вирушити у раніше анонсоване закордонне відрядження, але його не випустили з країни. Однопартійці Порошенка повідомили, що питань до прикордонників у них немає. Водночас хтось із влади прагне «не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО».

28 травня Порошенко вдруге прибув у пункт пропуску «Рава Руська». І йому знову відмовили у перетині державного кордону з Польщею. Відповідні фото з прикордонних переходів з'явились у мережі.