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    В Україні за добу понад 3,5 тис. нових хворих на коронавірус

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    Коронавірус найбільше вражає легені - В Україні за добу понад 3,5 тис. нових хворих на коронавірус
    Коронавірус найбільше вражає легені

    Минулої доби від коронавірусу померли 60 людей

    В Україні за минулу добу, 16 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3584 людей. Це на 626 випадків більше, ніж днем раніше (2958). 

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу – 1589 осіб (днем раніше – 1514), померли 60 –  (76).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 166244 людини, одужали 73913 осіб, летальних випадків – 3400.

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 16 вересня в країні, за офіційними даними, було підтверджено 162660 випадків Covid-19.   

    За минулу добу у світі коронавірус виявили у понад 305 тисяч осіб. Таким чином за час пандемії зареєстровано вже більше 30 мільйонів випадків захворювання

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