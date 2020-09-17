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    Генсекретар ООН визнав, що ситуація з Covid-19 вийшла з-під контролю

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    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш&nbsp; - Генсекретар ООН визнав, що ситуація з Covid-19 вийшла з-під контролю
    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 

    Гутерріш нагадав, що кількість жертв пандемії наближається до мільйона

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що пандемія Covid-19 вийшла з-під контролю. Всі країни він закликав до глобального припинення вогню. Його цитує пресслужба організації. 

    Гутерріш закликав країни до глобального припинення вогню, підкресливши, що коронавірус є «загрозою глобальної безпеки номер один в сучасному світі».

    Також генсек ООН наголосив, що вакцина не буде панацеєю від епідемії:

    «Одна вакцина не може вирішити цю кризу і вже точно не в найближчому майбутньому». 

    Він запропонував розглядати вакцину як «глобальне суспільне благо», яке має бути доступне для всіх, але для цього потрібен «хороший стрибок у фінансуванні».

    Окрім того, Гутерріш назвав «тривожними повідомленнями» те, що багато людей в різних країнах не хочуть у майбутньому приймати вакцину проти коронавірусу.

    Станом на 9:30 17 вересня у світі коронавірус вже підхопили 29,8 млн людей – такі дані наводить Університет Джонса Хопкінса, який веде статистику у реальному часі. Від коронавірусної хвороби загалом померли 940 тисяч пацієнтів.

    Найбільше пандемія торкнулася США: там загалом виявили 6,6 млн випадків, Індії – 5,1 млн та Бразилії – 4,4 млн.

    За минулу добу, 16 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 3 584 людей — це рекорд з початку пандемії. Також відомо, що 1 589 пацієнтів вчора одужали, а 60 – померли від ускладнень.

    Загалом в Україні за весь час епідемії коронавірусне захворювання виявили у 166 244 людей, з них одужали 73 913 пацієнтів, а 3 400 – померли від ускладнень. Продовжують лікуватися від Covid-19 88 931 людина.

    США ООН рекорд Антоніу Гутерріш Генсек ООН хвороби коронавірус
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