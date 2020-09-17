Генсекретар ООН визнав, що ситуація з Covid-19 вийшла з-під контролю

Гутерріш закликав країни до глобального припинення вогню, підкресливши, що коронавірус є «загрозою глобальної безпеки номер один в сучасному світі».

Також генсек ООН наголосив, що вакцина не буде панацеєю від епідемії:

«Одна вакцина не може вирішити цю кризу і вже точно не в найближчому майбутньому».

Він запропонував розглядати вакцину як «глобальне суспільне благо», яке має бути доступне для всіх, але для цього потрібен «хороший стрибок у фінансуванні».

Окрім того, Гутерріш назвав «тривожними повідомленнями» те, що багато людей в різних країнах не хочуть у майбутньому приймати вакцину проти коронавірусу.

Станом на 9:30 17 вересня у світі коронавірус вже підхопили 29,8 млн людей – такі дані наводить Університет Джонса Хопкінса, який веде статистику у реальному часі. Від коронавірусної хвороби загалом померли 940 тисяч пацієнтів.

Найбільше пандемія торкнулася США: там загалом виявили 6,6 млн випадків, Індії – 5,1 млн та Бразилії – 4,4 млн.

За минулу добу, 16 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 3 584 людей — це рекорд з початку пандемії. Також відомо, що 1 589 пацієнтів вчора одужали, а 60 – померли від ускладнень.

Загалом в Україні за весь час епідемії коронавірусне захворювання виявили у 166 244 людей, з них одужали 73 913 пацієнтів, а 3 400 – померли від ускладнень. Продовжують лікуватися від Covid-19 88 931 людина.