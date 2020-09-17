Степанов дослухався до проблем мерів і вніс зміни до карантинних обмежень



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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів зустріч з мерами міст

Місцева влада дала обіцянки, що всі зміни вони будуть контролювати та дотримуватися відповідних рекомендацій

У понеділок, 14 вересня, міністр охорони здоров`я Максим Степанов провів зустріч з мерами міст щодо карантинних обмежень. Після розмови всі зобов'язання які на себе взяло МОЗ, були винесені на обговорення на уряді у середу та внесені у Постанову щодо карантинних заходів. Про це розповів Степанов в ефірі «Сніданку з 1+1».

«Зустріч з мерами була ініційована мною. Для мене важливо, щоб ми працювали у синергії й щоб усі заходи та правила, які рекомендує МОЗ, виконувалися. Адже згідно з законом, органи місцевого самоврядування, місцевої влади повинні це контролювати. Основні питання, які ми обговорювали, стосувалися роботи шкіл, садочків, міського транспорту. Вчора на засіданні уряду ці зміни були прийняті», - розповів міністр.

За його словами, зі свого боку місцева влада дала обіцянки, що всі зміни вони будуть контролювати та дотримуватися відповідних рекомендацій щодо карантинних заходів.

Степанов також додав, що вирішив провести зустріч з мерами після святкувань днів міст в Одесі та Дніпрі. Там масові заходи було організовано без дотримання жодних карантинних правил.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 16 вересня дозволив роботу шкіл та дитячих садочків у «червоній» зоні. Відповідне рішення уряд ухвалив з доопрацюванням в одноденний термін.