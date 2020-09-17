Кернеса доставили в «Шаріте» у спеціальній капсулі



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Хворі на Covid-19 транспортуються в спеціальних капсулах Фото ілюстративне

Речник мерії Харкова стверджує, що Геннадій Кернес у свідомості

Мера Харкова Геннадія Кернеса доставили в німецьку клініку «Шаріте» медичним літаком зі спеціальною капсулою. Він знаходиться при свідомості і проходить обстеження в німецькій клініці.

Про це на брифінгу заявив речник мерії Харкова Юрій Сидоренко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Кернеса доставили в «протиковідній» капсулі.

«Згідно з останніми медичними протоколами, хворі на Covid-19 транспортуються саме таким чином. Доставлений він був не на апараті ШВЛ, він був підключений до апарату високопотокової подачі кисню. Він був у свідомості, у свідомості знаходиться і зараз», - заявив Сидоренко.

Він підкреслив, що Кернес покинув країну під тиском родичів.

«Проходить додаткове обстеження в лікарні... У вівторок сталося погіршення стану здоров'я... але чутки про кому та набряк мозку є фейками. Погіршення лікарі пов'язують з пораненням, яке Кернес отримав у 2014 році... коли під час пробіжки на нього стався замах», - сказав Сидоренко.

Він додав, що на сьогодні життю Кернеса нічого не загрожує.

Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у 17 міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.

У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомив бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.