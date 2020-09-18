Негода наробила лиха в Україні: без світла майже 300 населених пунктів
Аварійні бригади обленерго відновлюють електропостачання
17-18 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 291 населеного пункту у трьох областях України.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
У Чернігівській області відключено енергопостачання 206 населених пунктів, у Київській – 73, у Житомирській – 12.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Як повідомлялося, у четвер стихія вирувала у Києві та в області. Столицю накрила злива, пдекуди пройшов град, а шквали зривали листя, ламали гілки й виносили сміття з контейнерів.
Після зливи у Києві виникли підтоплення.