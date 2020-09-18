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    Події в Україні

    Негода наробила лиха в Україні: без світла майже 300 населених пунктів

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    Знеструмлені населені пункти в трьох областях - Негода наробила лиха в Україні: без світла майже 300 населених пунктів
    Знеструмлені населені пункти в трьох областях

    Аварійні бригади обленерго відновлюють електропостачання

    17-18 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 291 населеного пункту у трьох областях України.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    У Чернігівській області відключено енергопостачання 206 населених пунктів, у Київській – 73, у Житомирській – 12.

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    Як повідомлялося, у четвер стихія вирувала у Києві та в області. Столицю накрила злива, пдекуди пройшов град, а шквали зривали листя, ламали гілки й виносили сміття з контейнерів.

    Після зливи у Києві виникли підтоплення.

    прогноз погоди ДСНС електроенергія вітер негода дощ
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