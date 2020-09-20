В Україну повертається потепління: прогноз погоди на 20 вересня



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На Закарпатті та Півдні країни повітря прогріється до 25°

У Києві сьогодні буде сухо і малохмарно

В Україні у неділю, 20 вересня, синоптики не прогнозують опадів, повітря на більшій частині території прогріється до 22°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«20 вересня малохмарно. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у північно-східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°, на узбережжі морів 10-12° тепла; вдень 17-22°, на Закарпатті та Півдні країни 23-25°», - йдеться у прогнозі.

У Києві сьогодні також буде сухо і малохмарно, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі становитиме 7-9°, вдень 18-20°.

До слова, синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг.