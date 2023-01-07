Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україну повертаються морози: якою буде погода 7 січня

Юрій Лящук
glavcom.ua
В Україну повертаються морози: якою буде погода 7 січня
На дорогах західних областей буде ожеледиця
фото: «Главком»

В Україні стане прохолодніше

На Різдво, 7 січня, в Україні очікується суттєве зниження температури. Також у суботу на дорогах західних областей буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень у західних регіонах, в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях хмарно, невеликий сніг, місцями – з дощем. На решті території буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.

У східних, Сумській, Полтавській, Чернігівській областях вночі очікують 15-20° морозу, вдень – 8-13° морозу. На решті території України вночі стовпчики термометрів покажуть 7-12° морозу, а вдень - 2-7° морозу. В західних, Вінницькій та Одеській областях вночі буде від 0° до -5°, а вдень від 1° морозу до 4° тепла. Тим часом на Закарпатті та Прикарпатті повітря прогріється до +7°.

У Києві та області в суботу, 7 січня, буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Вітер північний з переходом на східний, 5-10 м/с.

Синоптики попереджають про суттєве зниження температури. В Київській області вночі буде 7-12° морозу, а вдень – 2-7° морозу. У Києві – вночі близько -10°, а вдень від 5° до 7° морозу.

В Україну повертаються морози: якою буде погода 7 січня фото 1

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.

Читайте також: Жовтень став найтеплішим місяцем у Європі за всю історію спостережень
Теги: прогноз погоди Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виняток влада зробила для лікарень, пологових будинків і будинків престарілих
Швейцарці за високу температуру в будинку можуть потрапити за ґрати
7 вересня, 2022, 11:48
Потепління принесло рекордні денні температури в Західну Європу
Жовтень став найтеплішим місяцем у Європі за всю історію спостережень
9 листопада, 2022, 01:31
Уперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря у Києві склала 10,3°С тепла
Перший день нового року побив температурні рекорди в Україні та світі
2 сiчня, 14:26

Суспільство

В Україну повертаються морози: якою буде погода 7 січня
В Україну повертаються морози: якою буде погода 7 січня
Епіфаній пояснив, чому пришвидшилась реформа церковного календаря
Епіфаній пояснив, чому пришвидшилась реформа церковного календаря
7 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
7 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
В Україні створили комісію для захисту кримськотатарської мови: як вона працюватиме
В Україні створили комісію для захисту кримськотатарської мови: як вона працюватиме
На вокзалах «Укрзалізниці» з’являться корисні новинки (фото)
На вокзалах «Укрзалізниці» з’являться корисні новинки (фото)
Українці зможуть вільно відвідати територію Києво-Печерської лаври: названо дату
Українці зможуть вільно відвідати територію Києво-Печерської лаври: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Миру народам «Святої Русі». Цинічне різдвяне звернення Кирила
13K
«Епіфаній – біс і розкольник». Шокуюче різдвяне звернення митрополита Павла з Лаври
11K
Помісна церква отримала дозвіл на вхід у Лавру: укладена угода з державою
11K
Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні
11K
Скандал тижня. Навіщо Ізраїль дав ляпаса Україні?
8788
Масштабна повітряна тривога: столична влада заспокоїла українців

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Сьогодні, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Вчора, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту