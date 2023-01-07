В Україну повертаються морози: якою буде погода 7 січня

В Україні стане прохолодніше

На Різдво, 7 січня, в Україні очікується суттєве зниження температури. Також у суботу на дорогах західних областей буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень у західних регіонах, в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях хмарно, невеликий сніг, місцями – з дощем. На решті території буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.

У східних, Сумській, Полтавській, Чернігівській областях вночі очікують 15-20° морозу, вдень – 8-13° морозу. На решті території України вночі стовпчики термометрів покажуть 7-12° морозу, а вдень - 2-7° морозу. В західних, Вінницькій та Одеській областях вночі буде від 0° до -5°, а вдень від 1° морозу до 4° тепла. Тим часом на Закарпатті та Прикарпатті повітря прогріється до +7°.

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У Києві та області в суботу, 7 січня, буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Вітер північний з переходом на східний, 5-10 м/с.

Синоптики попереджають про суттєве зниження температури. В Київській області вночі буде 7-12° морозу, а вдень – 2-7° морозу. У Києві – вночі близько -10°, а вдень від 5° до 7° морозу.

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

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До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.