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Швейцарці за високу температуру в будинку можуть потрапити за ґрати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Швейцарці за високу температуру в будинку можуть потрапити за ґрати
Виняток влада зробила для лікарень, пологових будинків і будинків престарілих
фото ілюстративне

Гарячу воду у Швейцарії можна буде нагріти тільки до +60 градусів

Жителям Швейцарії за опалення в будинках вище +19 градусів загрожує тюремний термін або штраф. Про це повідомляє Blick.

Зазначається, що у будівлях, опалюваних газом, температура в приміщенні може бути підвищена максимум до +19 градусів. Гарячу воду можна буде нагріти тільки до +60 градусів. При цьому заборонено буде використовувати обігрівачі. Також жителям країни заборонили обігрівати сауни і басейни.

Виняток влада зробила для лікарень, пологових будинків і будинків престарілих. Тим, хто порушить ці правила, загрожує тюремне ув'язнення або штраф. У разі умисних дій можливе тюремне ув'язнення на строк до трьох років або штраф. Навіть за недбале порушення заходів можливий штраф до 180 денних ставок. Одна становить близько 30 швейцарських франків, але загальна сума не повинна перевищувати 3 тисячі франків.

Приводом для введення обмежень є енергетична криза, яка викликана санкціями проти Росії і виникла внаслідок їх нестачі палива.

Нагадаємо, Кабінет міністрів попередив українців, що в наступний опалювальний сезон в Україні можуть знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку. 

Теги: Швейцарія опалення криза штраф

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