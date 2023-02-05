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В Україну суне похолодання: прогноз погоди на 5 лютого

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
В Україну суне похолодання: прогноз погоди на 5 лютого
5 лютого очікується невеликий сніг
фото з відкритих джерел

В окремих регіонах – до 16° морозу

У неділю, 5 лютого, очікується хмарна погода. Практично по всій країні фіксуватимуться опади: сніг та сніг з дощем. Морози посиляться. Приміром, вночі стовпчик термометру опускатиметься до 10° морозу, а в Карпатах – до -16°. На дорогах місцями ожеледиця. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Впродовж доби в регіонах очікується невеликий сніг; у Криму – сніг з дощем, але тільки вдень.

Вітер північний та північно-східний 7-12 м/с.

Вночі температура становитиме 5-10° морозу. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від -1° до -6° тепла. У східних і південних областях потеплішає до 0°.

В Карпатах температура опускатиметься до 16° морозу вночі та до 11° морозу вдень. У Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

В Україну суне похолодання: прогноз погоди на 5 лютого фото 1

У Києві та області 5 лютого буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Швидкість північного вітру становитиме 7-12 м/с.

Вночі на території області температура складатиме 5-10° морозу, а вдень від -1° до -6°. У Києві вночі обіцяють 5-7° морозу, а вдень –  від -2° до -4°

Теги: повітря снігопад вітер

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