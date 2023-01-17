У столиці очікуються сильні пориви вітру: влада дала поради киянам

При травмуванні людей треба негайно інформувати екстрені служби

У Києві 18 січня синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Його швидкість досягатиме 15-20 м/с. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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«У столиці завтра вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

КМВА дало пораду містянам, як поводитися під час поривів вітру:

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триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

не паркувати поряд із ними автотранспорт;

якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.

В КМВА зазначають, що при травмуванні людей тощо треба негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде хмарна погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом (в Карпатському регіоні помірні опади).

У західній та північній частині вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних, центральних, південних, вдень і у північних областях місцями пориви 15-20 м/с.