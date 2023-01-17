Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці очікуються сильні пориви вітру: влада дала поради киянам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці очікуються сильні пориви вітру: влада дала поради киянам
фото з відкритих джерел

 При травмуванні людей треба негайно інформувати екстрені служби

У Києві 18 січня синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Його швидкість досягатиме 15-20 м/с. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«У столиці завтра вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

КМВА дало пораду містянам, як поводитися під час поривів вітру:

  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • не паркувати поряд із ними автотранспорт;
  • якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.

В КМВА зазначають, що при травмуванні людей тощо треба негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде хмарна погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом (в Карпатському регіоні помірні опади).

У західній та північній частині вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних, центральних, південних, вдень і у північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Теги: прогноз погоди телефон Київзеленбуд вітер влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

У столиці очікуються сильні пориви вітру: влада дала поради киянам
У столиці очікуються сильні пориви вітру: влада дала поради киянам
Кличко про ситуацію зі світлом у Києві: колапс може статися будь-якої миті
Кличко про ситуацію зі світлом у Києві: колапс може статися будь-якої миті
Гендиректор Yasno пояснив, яка ситуація зі світлом у Києві
Гендиректор Yasno пояснив, яка ситуація зі світлом у Києві
Столична влада попередила киян про можливі провокації напередодні Водохреща
Столична влада попередила киян про можливі провокації напередодні Водохреща
Знесення церковного МАФу у центрі столиці. Військовий з фронту звернувся до киян
Знесення церковного МАФу у центрі столиці. Військовий з фронту звернувся до киян
Як працює столичний метрополітен: сумна статистика за 2022 рік
Як працює столичний метрополітен: сумна статистика за 2022 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Зеленський відмовився від «різдвяного перемир'я». Путін вперше відреагував
42K
«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)
12K
Арестович звільнився та вже втрапив у новий скандал
11K
Поляки розстрілюють українців, які хочуть здатися в полон: перехоплена розмова окупанта (аудіо)
9374
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6088
Заява Арестовича щодо теракту в Дніпрі: радник Офісу президента знайшов винних

Новини

ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
Сьогодні, 09:59
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
15 сiчня, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту