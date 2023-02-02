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Сніг, дощ, ожеледиця: прогноз погоди на 2 лютого

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Сніг, дощ, ожеледиця: прогноз погоди на 2 лютого
2 лютого пануватиме хмарна погода
фото з відкритих джерел

Опади усюди, крім півдня країни

У четвер, 2 лютого, на українців очікує сніг та сніг з дощем. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 6° морозу. Вдень підніматиметься до 3° тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах знов буде хмарно.  У західних областях помірний мокрий сніг та дощ, на решті території невеликий сніг, вдень з дощем. У південних областях без істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний 7-12 м/с. У західних регіонах країни місцями фіксуватимуться пориви 15-20 м/с.

Вночі температура становитиме 0-5° морозу. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла. В південній частині потеплішає до +3°. В піденній частині країни вдень очікується  2-7° тепла.

В Карпатах буде  помірний сніг, місцями хуртовина. Температура вночі складатиме 4-9° морозу, вдень – 1-6° морозу.

Сніг, дощ, ожеледиця: прогноз погоди на 2 лютого фото 1

У Києві та області 2 лютого буде хмарно. Очікується невеликий сніг, вдень – з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця.

Швидкість південно-західного  вітру становитиме 7-10 м/с.

Вночі на території області температура складатиме 0-5° морозу, а вдень від -2° до +3°. У Києві вночі обіцяють 0-2° морозу, а вдень – 1-3° тепла.

Теги: повітря вітер дощ прогноз погоди снігопад

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