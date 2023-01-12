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В Україні знову потеплішає: якою буде погода 12 січня

Альона Боженко
glavcom.ua
В Україні знову потеплішає: якою буде погода 12 січня
Прогноз погоди на 12 січня
фото ілюстративне

Найтепліше сьогодні буде на півдні України

У четвер, 12 січня, в Україні очікується мінлива хмарність. У південно-західних областях вдень місцями можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Про це повідомив Укргідрометцентр.

У північних та центральних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах та на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у південних областях вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; в західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

У столиці вночі прогнозується 6-8°, вдень 1-3° морозу.

В Україні знову потеплішає: якою буде погода 12 січня фото 1

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.

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Теги: прогноз погоди повітря негода Укргідрометцентр

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