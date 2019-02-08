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    Суспільство

    В «Укравтодорі» розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

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    Сьогодні в Україні буде сухо і сонячно - В «Укравтодорі» розповіли про ситуацію на основних дорогах країни
    Сьогодні в Україні буде сухо і сонячно

    Покриття на дорогах державного значення – сухе

    Зранку, 8 лютого, проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це повідомляє сайт «Укравтодору». 

    Як зазначається, станом на 06:00 на всій території України без опадів, у Київській області туман. Середня температура повітря в більшості областей -1 -8°С.

    На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -3 -8°С. Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжений.

    Також зазначається, що стан покриття на дорогах державного значення сухий. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

    За повідомленням Укргідрометцентру 8 лютого в країні без опадів, на більшій частині території тумани. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень близько 0°С, на заході +3+7°С.

    Як повідомлялося, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів, це капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

    Нагадаємо, у Києві сьогодні вранці, 8 лютого, місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця.

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