В «Укравтодорі» з'явилася вакантна посада



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24 вересня керівник Державного агентства автомобільних доріг подав у відставку

Конкурс на посаду голови «Укравтодору» Кабмін оголосив з 27 вересня

Кабінет Міністрів України оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг.

Про це йдеться у розпорядженні прем'єрміністра України Олексія Гончарука.

Зазначається, що відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» оголосили конкурс на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг.

«Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» оголосити з 27 вересня 2019 р. конкурс на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком», - йдеться у розпорядженні.

Нагадаємо, 24 вересня керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем'єрміністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку.

Як повідомляється, Новак йде з посади через «нові пропозиції» та «особисті плани». За його словами, за ці три роки дорожня галузь «була успішно реформована».

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що Новак незабаром збирається піти у відставку. При цьому він зазначив, що глава «Укравтодору» був «найменш проблемним» зі старої команди, яка займалася дорогами в Україні.