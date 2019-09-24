Керівник «Укравтодору» йде з посади



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Славомір Новак

Новак підкреслив, що під час роботи на посаді «отримав велике задоволення від тих результатів, яких вдалося досягти в Україні»

У зв’язку із завершенням трирічної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру заяву про відставку.

Про це 24 вересня повідомляє пресслужба відомства.

«Ще кілька тижнів тому у зв’язку із закінченням трирічної каденції, новою пропозицією, яку отримав, та особистими планами я прийняв рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника Укравтодору», - заявив Новак.

Він підкреслив, що під час роботи на посаді «отримав велике задоволення від тих результатів, яких вдалося досягти в Україні».

«Як людина, яка має великий політичний досвід, я не знаю іншої країни в світі, де за такий короткий час було б настільки успішно реформовано дорожню галузь», - зауважив Новак.

«Лише за три роки ми створили стабільне джерело фінансування (Дорожній фонд) та провели децентралізацію доріг, покращили використання існуючих кредитних ліній від МФО. Ці кроки збільшили довіру міжнародних фінансових інституцій до України, свідченням чого є отримання нової кредитної лінії мінімум на 900 млн євро та отримання першого в історії України гранту від ЄС на будівництво доріг, що відкрило можливість залучати таку допомогу у подальшому», - повідомив очільник Укравтодору.

За його словами, за цей час було створено перший середньостроковий план розвитку галузі 2018-2022, на його основі підготовлено оновлену програму 2020-2024, розроблено стратегію розвитку територіальних доріг, впроваджено технологію бетонних доріг, усі тендери перевели на Prozorro.

«Покладений в основу розвитку мережі маршрутний принцип дозволив фактично завершити перший етап нашого пріоритетного проекту GO Highway, який минулого року було включено до європейської мережі TEN-T. Ми запровадили новий підхід до контролю якості, ввели європейський стандарт гарантій на будівництво та ремонт доріг, відкрили ринок для приватних компаній, в тому числі у межах експлуатаційного утримання. Уперше розпочали впровадження ІТС – інтелектуальних транспортних систем та кардинально змінили підхід до безпеки руху», - додав Новак.

Він зауважив, що у подальшому готовий допомагати як прем’єр-міністру України, так і наступному керівникові Укравтодору.

«Я приїхав в Україну, адже переконаний - місце України в ЄС», - підкреслив Новак.

Як відомо, Славомір Новак у 2011-2013 рр. був міністром транспорту і водного господарства Польщі.