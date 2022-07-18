  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. В уряді прогнозують нову хвилю внутрішніх переселенців восени
рус
    Суспільство

    В уряді прогнозують нову хвилю внутрішніх переселенців восени

    Уряд прогнозує нову хвилю переміщень зі сходу на захід країни - В уряді прогнозують нову хвилю внутрішніх переселенців восени
    Уряд прогнозує нову хвилю переміщень зі сходу на захід країни
    фото з відкритих джерел

    Запорізька область та Енергодар фактично відрізані від газопостачання

    Віце-прем'єр-міністерка України – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що напередодні опалювального сезону прогнозується нова хвиля внутрішніх переселенців зі східних у західні області.

    Зокрема, вона наголосила, що Запорізька область та Енергодар фактично відрізані від газопостачання. У керівництва області наразі немає можливості відновити постачання.

    «Тільки 4,5 млн. внутрішньо переміщених осіб зареєстровані, а майже 7 млн. є внутрішньо переміщеними особами. Ми також прогнозуємо нову хвилю переміщень зі сходу на захід країни», – заявила Верещук в ефірі українського телемарафону.

    Міністерка зазначила, що уряд веде роботу над тим, щоби переселенці були розміщені в комфортних умовах. Найімовірніше, їх розміщуватимуть у навчальних закладах та гуртожитках.

    Верещук повідомила, що уряд допомагатиме місцевій владі організувати розміщення переселенців та організувати опалення.

    «UNICEF, ООН, інші міжнародні організації, які допомагатимуть ваучерами на опалення, допомагатимуть вугіллям, дровами та іншим. Ми взялися координувати цей процес і сподіваюся, що невдовзі буде результат», – повідомила Верещук.

    Теги: росія окупанти переселенці ООН війна опалення Україна Запорізька область окупація Ірина Верещук Енергодар #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В уряді прогнозують нову хвилю внутрішніх переселенців восени