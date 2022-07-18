В уряді прогнозують нову хвилю внутрішніх переселенців восени

Запорізька область та Енергодар фактично відрізані від газопостачання

Віце-прем'єр-міністерка України – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що напередодні опалювального сезону прогнозується нова хвиля внутрішніх переселенців зі східних у західні області.

Зокрема, вона наголосила, що Запорізька область та Енергодар фактично відрізані від газопостачання. У керівництва області наразі немає можливості відновити постачання.

«Тільки 4,5 млн. внутрішньо переміщених осіб зареєстровані, а майже 7 млн. є внутрішньо переміщеними особами. Ми також прогнозуємо нову хвилю переміщень зі сходу на захід країни», – заявила Верещук в ефірі українського телемарафону.

Міністерка зазначила, що уряд веде роботу над тим, щоби переселенці були розміщені в комфортних умовах. Найімовірніше, їх розміщуватимуть у навчальних закладах та гуртожитках.

Верещук повідомила, що уряд допомагатиме місцевій владі організувати розміщення переселенців та організувати опалення.

«UNICEF, ООН, інші міжнародні організації, які допомагатимуть ваучерами на опалення, допомагатимуть вугіллям, дровами та іншим. Ми взялися координувати цей процес і сподіваюся, що невдовзі буде результат», – повідомила Верещук.