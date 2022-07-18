На півдні військові знищили два склади окупантів

На півдні українські захисники знищили два склади окупантів

Обстановка в регіоні стабільно напружена, але контрольована

На півдні України за добу знищено 36 російських загарбників та два склади їхніх боєприпасів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що обстановка на півдні стабільно напружена, але контрольована.

Зокрема, ворог продовжує облаштування оборонних рубежів і у веденні бойових дій обмежений через деморалізацію особового складу, проблеми з логістикою та влучну роботу українських ракетно-артилерійських підрозділів.

«Двічі ворог намагався нанести авіаційний удар по звільненим територіям на півночі Херсонщини. Атакувавши наші позиції, негайно ретирувався під натиском вогневого ураження у відповідь. Натомість наші штурмовики двічі нанесли вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду», – сказано у повідомленні.

За інформацією військових, за підсумками доби і роботи підрозділів, що захищають південь, втрати окупантів складають:

36 військових;

2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси «Панцир-С1»;

3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління;

1 радіолокаційну станцію «Підліт»;

11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

При цьому, в Чорному морі знов чатують 2 ракетних кораблі із 16 крилатими ракетами «Калібр», а також три великі десантні кораблі.

«Тож залишаєься вирогідність ракетних ударів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі 2 дні був шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берегу», – йдеться у повідомленні.

До слова, українські військові станом на 17 липня ліквідували вже близько 38 300 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

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