Російських та білоруських п'ятиборців відсторонили від участі в міжнародних змаганнях

Спортсменів з РФ та Білорусі не допустять до участі у чемпіонатах світу та Європи з п’ятиборства

Під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях

На звернення Федерації сучасного п’ятиборства України Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) відсторонив спортсменів з Росії та Білорусі від участі у чемпіонатах світу та Європи. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

«Санкції. Сучасне п’ятиборство. Якщо коротко: наша боротьба триває», – написав Гутцайт.

Також спортменів з Росії та Білорусі відсторонили від усіх офіційних міжнародних змагань під егідою UIPM та ЕАМР.

Він зауважив, що під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях. Вони також не мають права змагатися під білим прапором.

«Втім представники країн-агресорів досі займають керівні посади у структурі UIPM та EAMP. Наші заклики, кроки інших міжнародних спортивних організацій поки на цю ситуацію не вплинули. Працюємо над цим», – додав Гутцайт.