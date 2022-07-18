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    Новини

    Російських та білоруських п'ятиборців відсторонили від участі в міжнародних змаганнях

    Спортсменів з РФ та Білорусі не допустять до участі у чемпіонатах світу та Європи з п&rsquo;ятиборства - Російських та білоруських п'ятиборців відсторонили від участі в міжнародних змаганнях
    Спортсменів з РФ та Білорусі не допустять до участі у чемпіонатах світу та Європи з п’ятиборства
    фото з відкритих джерел

    Під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях

    На звернення Федерації сучасного п’ятиборства України Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) відсторонив спортсменів з Росії та Білорусі від участі у чемпіонатах світу та Європи. Про це повідомивміністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

    «Санкції. Сучасне п’ятиборство. Якщо коротко: наша боротьба триває», – написав Гутцайт.

    Також спортменів з Росії та Білорусі відсторонили від усіх офіційних міжнародних змагань під егідою UIPM та ЕАМР.

    Він зауважив, що під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях. Вони також не мають права змагатися під білим прапором.

    «Втім представники країн-агресорів досі займають керівні посади у структурі UIPM та EAMP. Наші заклики, кроки інших міжнародних спортивних організацій поки на цю ситуацію не вплинули. Працюємо над цим», – додав Гутцайт.

    Теги: росія окупанти спорт санкції війна сучасне п'ятиборство Україна Вадим Гутцайт окупація #stoprussia
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    Російських та білоруських п'ятиборців відсторонили від участі в міжнародних змаганнях