Російських та білоруських п'ятиборців відсторонили від участі в міжнародних змаганнях
Під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях
«Санкції. Сучасне п’ятиборство. Якщо коротко: наша боротьба триває», – написав Гутцайт.
Також спортменів з Росії та Білорусі відсторонили від усіх офіційних міжнародних змагань під егідою UIPM та ЕАМР.
Він зауважив, що під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях. Вони також не мають права змагатися під білим прапором.
«Втім представники країн-агресорів досі займають керівні посади у структурі UIPM та EAMP. Наші заклики, кроки інших міжнародних спортивних організацій поки на цю ситуацію не вплинули. Працюємо над цим», – додав Гутцайт.