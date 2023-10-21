В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці

Тетяна Газа отримала Сертифікат про рекорд України в категорії «Жива природа»

В Ужгороді, у дворі військової пенсіонерки Тетяни Гази є незвичні чорнобривці. Ці зазвичай низькорослі квіти виросли заввишки аж у два метри. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. За її словами, ніяких добрив в ґрунт хазяйка дивовижних чорнобривців не вносила, поливала водою зі свердловини і росли вони в звичайнісіньких умовах.

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«Навіть грунт в цьому місці твердий», – ділиться враженнями пані Тетяна.

Чорнобривці досягли висоти 2,14 метра і прославили свою хазяйку, адже Тетяна Газа отримала Сертифікат про рекорд України в категорії «Жива природа» – «Найвищі в Україні чорнобривці».

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Також 104-річна американка Дороті Хоффнер стрибнула з парашутом і поки що неофіційно встановила світовий рекорд. Дороті здійснила стрибок з висоти понад 4 км у тандемі з інструктором у комплексі Skydive Chicago в штаті Іллінойс.