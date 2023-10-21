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В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці

Надія Карбунар
glavcom.ua
В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці
Чорнобривці досягли висоти 2,14 метра
фото: Лана Вєтрова/Facebook

Тетяна Газа отримала Сертифікат про рекорд України в категорії «Жива природа»

В Ужгороді, у дворі військової пенсіонерки Тетяни Гази є незвичні чорнобривці. Ці зазвичай низькорослі квіти виросли заввишки аж у два метри. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. За її словами, ніяких добрив в ґрунт хазяйка дивовижних чорнобривців не вносила, поливала водою зі свердловини і росли вони в звичайнісіньких умовах.

«Навіть грунт в цьому місці твердий», – ділиться враженнями пані Тетяна.

В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці фото 1

Чорнобривці досягли висоти 2,14 метра і прославили свою хазяйку, адже Тетяна Газа отримала Сертифікат про рекорд України в категорії «Жива природа» – «Найвищі в Україні чорнобривці».

Раніше батько і донька з Франції створили найбільший у світі GPS-малюнок.

Також 104-річна американка Дороті Хоффнер стрибнула з парашутом і поки що неофіційно встановила світовий рекорд. Дороті здійснила стрибок з висоти понад 4 км у тандемі з інструктором у комплексі Skydive Chicago в штаті Іллінойс.

Теги: природа квіти рекорд

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