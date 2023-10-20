ЗСУ за добу ліквідували рекордну кількість окупантів та техніки

Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року до 20 жовтня 2023 року орієнтовно склали приблизно 292 тис. 060 осіб

Втрати російських загарбників станом на 20 жовтня серйозно зросли. Українські воїни за добу ліквідували рекордну кількість окупантів – 1 тис. 380 осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року до 20 жовтня 2023 року орієнтовно склали приблизно 292 тис. 060 осіб. Крім того, ліквідовано ще 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем та чотири реактивних системи залпового вогню.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 292060 (+1380) осіб,

танків – 5047 (+55) од,

бойових броньованих машин – 9557 (+120) од,

артилерійських систем – 7012 (+29) од,

РСЗВ – 822 (+4) од,

засоби ППО – 548 (+0) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8),

крилаті ракети – 1535 (+1),

кораблі /катери – 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9370 (+33) од,

спеціальна техніка - 985 (+0).

До відома, напередодні у мережі повідомили, що під Авдіївкою розгорталися інтенсивні бої. Про це написав журналіст Петро Ляш. «Сьогодні було пекло. Справжнє. Це я почув декілька разів. Завтра в ранковому зведенні Генштабу ви побачите кількість знищенної та пошкодженої техніки і будете шоковані. 97 підтверджених одиниць вже зараз є. Навіть вдалося знищити ТОС «Солнцепік». Колони йшли за колонами. Мінімально п’ять одиниць. Максимально 30. Як сказав один офіцер. Окупантів поклали багато. Дуже багато. Це була спроба окупантів провести повноцінний наступ з використанням броньованих «кулаків» по трьох напрямках. Йшли проти наших воїнів не мобіки, а кадрові військові, що показує наскільки важлив цей напрямок Кремлю. Воювати вони вміють. Вірніше вміли. Їх шлях окупанта сьогодні закінчили воїни ЗСУ…», – йдеться у повідомленні.

Триває 604-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.