Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ за добу ліквідували рекордну кількість окупантів та техніки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ за добу ліквідували рекордну кількість окупантів та техніки
Захисники ліквідували 1300 окупантів за добу
фото ілюстративне

Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року до 20 жовтня 2023 року орієнтовно склали приблизно 292 тис. 060 осіб

Втрати російських загарбників станом на 20 жовтня серйозно зросли. Українські воїни за добу ліквідували рекордну кількість окупантів – 1 тис. 380 осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року до 20 жовтня 2023 року орієнтовно склали приблизно 292 тис. 060 осіб. Крім того, ліквідовано ще 55 танків, 120  бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем та чотири реактивних системи залпового вогню.

ЗСУ за добу ліквідували рекордну кількість окупантів та техніки фото 1

 Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно становлять: 

  • особового складу – близько 292060 (+1380) осіб,
  • танків – 5047 (+55) од,
  • бойових броньованих машин – 9557 (+120) од,
  • артилерійських систем – 7012 (+29) од,
  • РСЗВ – 822 (+4) од,
  • засоби ППО – 548 (+0) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8),
  • крилаті ракети – 1535 (+1),
  • кораблі /катери – 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9370 (+33) од,
  • спеціальна техніка - 985 (+0). 

До відома, напередодні у мережі повідомили, що під Авдіївкою розгорталися інтенсивні бої. Про це написав журналіст Петро Ляш. «Сьогодні було пекло. Справжнє. Це я почув декілька разів. Завтра в ранковому зведенні Генштабу ви побачите кількість знищенної та пошкодженої техніки і будете шоковані. 97 підтверджених одиниць вже зараз є. Навіть вдалося знищити ТОС «Солнцепік». Колони йшли за колонами. Мінімально п’ять одиниць. Максимально 30. Як сказав один офіцер. Окупантів поклали багато. Дуже багато. Це була спроба окупантів провести повноцінний наступ з використанням броньованих «кулаків» по трьох напрямках. Йшли проти наших воїнів не мобіки, а кадрові військові, що показує наскільки важлив цей напрямок Кремлю. Воювати вони вміють. Вірніше вміли. Їх шлях окупанта сьогодні закінчили воїни ЗСУ…», – йдеться у повідомленні.

Триває 604-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. 

Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутат Державної думи РФ Євген Федоров заявив, що Росія обов'язково воюватиме з усіма країнами, які раніше входили до складу СРСР
Переговори з Росією. Чому це неможливо
23 вересня, 19:00
Ми нищимо зло так, що кіно про нас звинуватили б у нереалістичності
Нашому поколінню випало виправляти тисячолітні помилки
2 жовтня, 17:57
Губарєв заявив, що потрібно буде займатися «перевихованням» людей
«Знищимо стільки українців, скільки потрібно»: Губарєв назвав реальну мету війни
28 вересня, 15:30
Росія атакувала Вінничину: є влучання в об'єкт інфраструктури
Росія атакувала Вінничину: є влучання в об'єкт інфраструктури
30 вересня, 02:50
На Вінниччині пролунали вибухи
На Вінниччині пролунали вибухи
30 вересня, 01:16
Міністр фінансів Болгарії Асен Василев
Болгарія звинуватила РФ у спробі перекрити шлях до євро
29 вересня, 22:31
Окупантам Росія купуватиме протези та інвалідні візки
Кремль різко збільшить витрати бюджету на протези та візки
28 вересня, 11:26
Байден анонсував велику промову щодо України
Байден анонсував велику промову щодо України
4 жовтня, 21:57
Щодо російського олімпійського чемпіона з тхеквондо розглядається заява про відкриття справи
СБУ взялася за олімпійського чемпіона з РФ, який підтримує війну в Україні
11 жовтня, 10:52

Події в Україні

Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій
Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій
ЗСУ за добу ліквідували рекордну кількість окупантів та техніки
ЗСУ за добу ліквідували рекордну кількість окупантів та техніки
На світанку Росія завдала авіаудару по двох населених пунктах Херсонщини
На світанку Росія завдала авіаудару по двох населених пунктах Херсонщини
На базі окупантів на аеродромі в Мелітополі прогриміли потужні вибухи
На базі окупантів на аеродромі в Мелітополі прогриміли потужні вибухи
Високопоставлені ФСБшники тікають з-під Мелітополя з мішками грошей
Високопоставлені ФСБшники тікають з-під Мелітополя з мішками грошей
Удар по аеродрому в Бердянську: названо кількість і тип знищеної техніки РФ
Удар по аеродрому в Бердянську: названо кількість і тип знищеної техніки РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Хто зі «слуг» не голосував за заборону Московської церкви (повний список)
31K
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
15K
Природне диво: екологи показали, що зараз відбувається на дні Каховського водосховища
14K
Президент Єгипту запропонував поселити палестинських біженців у пустелі
8738
Мати бачила самогубство дітей у прямому етері: нові подробиці загибелі брата та сестри у Києві
8281
Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви (повний список)

Новини

За добу ЗСУ знищили під Авдіївкою майже 900 окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 04:48
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено
Сьогодні, 02:25
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються за підтримки авіації оточити Авдіївку: дані Генштабу
Вчора, 07:31

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту