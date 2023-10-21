До Одещини завітала рекордна кількість рожевих фламінго (фото)
Науковці зафіксували захопливе явище на території «Тузлівських лиманів»
До національного природного парку «Тузлівські лимани» на Одещині прилетіли 1114 рожевих фламінго. Про це повідомила пресслужба парку.
Зазначається, що наразі це найбільша кількість фламінго, зафіксована науковцями на території «Тузлівських лиманів».
У пресслужбі також розповіли, що майже всі особини, які завітали цьогоріч до парку, – дорослі, але є і трохи пташенят.
«Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а один птах був із синім кільцем, цей гість – італієць», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цьогоріч у травні до «Тузлівських лиманів» прилетіли дві сотні рожевих фламінго.
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