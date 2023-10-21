До Одещини завітала рекордна кількість рожевих фламінго (фото)

Науковці зафіксували захопливе явище на території «Тузлівських лиманів»

До національного природного парку «Тузлівські лимани» на Одещині прилетіли 1114 рожевих фламінго. Про це повідомила пресслужба парку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що наразі це найбільша кількість фламінго, зафіксована науковцями на території «Тузлівських лиманів».

У пресслужбі також розповіли, що майже всі особини, які завітали цьогоріч до парку, – дорослі, але є і трохи пташенят.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а один птах був із синім кільцем, цей гість – італієць», – йдеться в повідомленні.

На Одещину прилетіли 1114 рожевих фламінго фото: Олександр Бронсков

На Одещину прилетіли 1114 рожевих фламінго фото: Олександр Бронсков

Нагадаємо, що цьогоріч у травні до «Тузлівських лиманів» прилетіли дві сотні рожевих фламінго.