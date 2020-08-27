Білорусь не хоче пускати польський гуманітарний вантаж для протестувальників



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Наразі з боку Мінська немає офіційного обґрунтування для затримання гумдопомоги

Польське профспілкове об’єднання «Солідарність» зібрало для білоруських протестувальників близько $270 тис

Білоруські прикордонники з середи, 26 серпня, утримують на кордоні гуманітарний вантаж з Польщі. Про це в четвер вранці в ефірі телеканалу Polsat News заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

Дворчик зазначив, що вантаж зібрало і направило постраждалим в результаті протестів польське профспілкове об’єднання «Солідарність».

«Вже 12 годин на польсько-білоруському кордоні стоїть гуманітарний конвой, який направила «Солідарність». Він не може в’їхати, його затримали білоруси»,- заявив Дворчик.

Представник Польщі додав, що наразі з боку Мінська немає офіційного обґрунтування такого рішення.

Дворчик повідомив, що уряд Польщі ініціює програми підтримки білорусів, зокрема, 26 серпня глава польського уряду Матеуш Моравецький прийняв рішення відновити нормальну роботу польських консульств в Білорусі.

«З п’ятниці вони видаватимуть візи у спрощеному режимі»,- наголосив голова канцелярії прем’єра РП.

До цього польські консульства в РБ видавали візи лише в службових чи гуманітарних цілях.

Як поінформували у «Солідарності», профспілкове об’єднання виділило 1 млн злотих (близько $270 тис.) на програму допомоги для білорусів. На ці кошти було закуплено 12 тонн гуманітарного вантажу для протестуючих білорусів, які планувалося доставити до Мінська.

«Як профспілка ми зобов’язані надати таку допомогу, так як колись, 40 років тому, нам допомагали з різних кінців світу, коли ми боролися за свободу і демократію»,- заявив представник «Солідарності» Марек Левандовський.

Як інформувалося, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький 26 серпня заявив, що санкції проти Олександра Лукашенка та його оточення мають бути відчутнішими, ніж заборона на в’їзд до ЄС для 20-30 білоруських чиновників. Вже кількадесят постраждалих під час протестів білорусів, які не мали віз, отримали допомогу в Польщі. Моравецький дав розпорядження главі МОЗ Польщі організувати прийом на лікування до лікарень країни постраждалих громадян Білорусі.

Нагадаємо, що з 1 вересня Україна вводить нові правила поїздок до Білорусі.

Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.