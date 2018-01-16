Ведуча Роксана Руно відмовилася працювати на телеканалі ZIK

Інцидент стався після зняття з ефіру програми, гостем якої мав бути Сергій Тарута.

Керівник інформаційного департаменту телеканалу ZIK, ведуча програми «Зіткнення» Роксана Руно звільнилася з телеканалу через розбіжності з керівництвом у поглядах на розвиток телеканалу. Інцидент стався після зняття з ефіру програми Руно, гостем якої мав бути позафракційний народний депутат Сергій Тарута. [READ_MORE]



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Фото з відкритих джерел

Роксана Руно

Інцидент стався після зняття з ефіру програми, гостем якої мав бути Сергій Тарута.

Керівник інформаційного департаменту телеканалу ZIK, ведуча програми «Зіткнення» Роксана Руно звільнилася з телеканалу через розбіжності з керівництвом у поглядах на розвиток телеканалу. Інцидент стався після зняття з ефіру програми Руно, гостем якої мав бути позафракційний народний депутат Сергій Тарута.

«До такого рішення все йшло. У керівництва і у мене різні погляди на розвиток департаменту і каналу в цілому. У нас були розбіжності з багатьох питань, сьогодні ми їх усі закрили призупиненням нашої співпраці. При тому, що саме програма зараз на піку своєї популярності за грудень-січень. Друга за переглядами за комерційною аудиторією після великого ток-шоу», – повідомила Руно виданню Детектор.Медіа.

Ведуча підтвердила інформацію про те, що з ефіру було знято програму, гостем якої мав стати депутат Тарута.

«Сьогодні програму я присвятила темі Донбасу, болючій і кривавій. Запросила Сергія Таруту, який завжди відмовлявся приходити на такі формати, зробив виняток для мене. Але випуск зняли за кілька годин, це не моє рішення. Програму я готувала і готувалася видати в ефір», – сказала ведуча.

Вона також додала, що «Зіткнення» припиняє своє існування: «Якщо я як автор йду, вона не може існувати».

Тим же часом на сторінці програми у Фейсбук з’явилося повідомлення про те, що програма «Зіткнення» може відновитися на будь-якому іншому телеканалі.

«До зустрічі в ефірі вже на іншому телеканалі!» — йдеться у повідомленні.