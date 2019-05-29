Верховний суд відмовився розглядати позов про призначення Богдана головою Адміністрації президента



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Андрій Богдан

У Суді повідомили, що указ про призначення Богдана може оскаржити або сам Богдам, або особа, якої це призначення стосується безпосередньо

Верховний суд відмовив у відкритті провадження у справі щодо законності призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

Про це повідомляє Верховний суд на своїй сторінці у Facebook.

У Верховному суді повідомили, що своє рішення вони мотивували тим, що право на оскарження призначення Богдана має тільки сам Богдан та особа, права, свободи та інтереси якої це призначення може стосуватись безпосередньо.

«Оскільки позивач не є учасником (суб'єктом) правовідносин з призначення Богдана головою Адміністрації Президента України, то такий Указ не породжує для позивача права на захист, тобто права на звернення із цим адміністративним позовом», - заявили у Верховному суді.

Як повідомлялося, голова Адміністрації президента пояснив, чому на нього не поширюється закон про люстрацію. «Я захищав інтереси держави і корупціонери, яким я не дав розкрадати державний бюджет, стали авторами закону про люстрацію і спеціально внесли мене у цей список. Юридично маю право займати цю посаду, бо після закону про люстрацію посада голови Адміністрації президента була виведена з державної служби і зазначена в законі про державну службу як патронатна служба», - повідомив Богдан.

Також Богдан відреагував на петицію про відставку Зеленського, заявивши, що це смішний жарт.