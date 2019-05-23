Глава АП пояснив, чому на нього не поширюється закон про люстрацію



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Андрій Богдан

Богдан вважає, що очолив Адміністрацію президента на абсолютно законних підставах

Голова Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що очолив Адміністрацію президента на абсолютно законних підставах.

Про це глава АП Андрій Богдан заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу» на 1+1.

«Я захищав інтереси держави і корупціонери, яким я не дав розкрадати державний бюджет, стали авторами закону про люстрацію і спеціально внесли мене у цей список. Юридично маю право займати цю посаду, бо після закону про люстрацію посада голови Адміністрації президента була виведена з державної служби і зазначена в законі про державну службу як патронатна служба», - повідомив Богдан.

За його словами, умова закону на нього не поширюється, оскільки він не займає державну посаду.

«Фактично для того, щоб потрапити під люстрацію, я не можу займати посади, які стосуються державної служби і внесені в спеціальний перелік. Оскільки я не є державним службовцем, то закон щодо цієї посади на мене не поширюється, бо там обов'язкова умова – робота на державній службі», - пояснив глава Адміністрації.

Вимоги закону повністю дотримані, констатував Богдан.

«Після прийняття цього закону командою колишнього президента Петра Порошенка були внесені зміни. Вони таким чином прописали закон під себе, що вивели цю посаду з-під дії державної служби», - наголосив він.

Джерело: ТСН