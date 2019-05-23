Смішний жарт: Богдан відреагував на петицію про відставку Зеленського



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Андрій Богдан

Петиція про відставку Зеленського набрала 25 тисяч підписів

Петицію про відставку чинного глави держави Володимира Зеленського, яка набрала 25 тисяч підписів, в Адміністрації президента розглядають як жарт.

Про це глава АП Андрій Богдан заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу» на 1+1

«Ми розцінюємо петицію як жарт. Можливо, навіть смішний жарт», - сказав Богдан.

За його словами, законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента.

«Такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента», - наголосив він.

Петиція свідчить про те, що є частина населення, яка не згодна з діями нового президента, вважає Богдан.

«Ми будемо працювати, щоб таких людей стало менше. Підемо шляхом переконання, щоб вони стали нашими однодумцями», - наголосив він.

Нагадаємо, під час інавгурації Зеленський заявив, що розпустить парламент. 21 травня президент провів консультації та видав указ про призначення дострокових виборів народних депутатів на 21 липня, які він хотів провести за новими правилами – 3%-вий прохідний бар’єр і відміна мажоритарки.

Але більшість в Раді відмовилась прийняти ці зміни.

23 травня указ про розпуск Ради і дострокові вибори був опублікований в газеті. Таким чином парламентські вибори відбудуться за діючою змішаною системою 21 липня.