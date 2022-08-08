Весільна церемонія в МОЗ обурила користувачів соцмереж: подробиці

Міністерство охорони здоров'я отримало на горіхи за пост про весілля

Міністерство охорони здоров’я опублікувало на своїй сторінці у Facebook повідомлення про першу шлюбну церемонію в стінах відомства. За це міністерство отримало дозу хейту від користувачів соцмереж, котрі вважають, що наразі це не ті новини, які хочеться бачити на офіційній сторінці МОЗ.

У дописі МОЗ зазначається, що шлюб уклали державний експерт МОЗ Олег Півоваров та його вже дружина – Марія Нечай. Реєстрацію пари як родини засвідчував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Також МОЗ оприлюднив фото з весільної церемонії.

Допис МОЗ про весільну церемонію фото: скріншот

Соцмережі по-своєму відреагували на такий допис міністерства, зазначивши, що з «урядовими комунікаціями під час війни коїться щось не те».

«Чекаємо на фотозвіт про весільну подорож та повідомлення про народження в стінах міністерства під наглядом кращих медичних фахівців у щасливої пари дитини. А потім можна ще хрестини влаштувати прямо в кабінеті міністра», «Подія чудова, але не бачу потреби висвітлювати на офіційних сторінках міністерства. Особливо зараз...», «Напевно подаровані кошти дадуть на ЗСУ», – пишуть користувачі соцмереж.

Також у коментарях під дописом українці нагадали головному лікарю Віктору Ляшку, що в російському полоні досі перебуває велика кількість українських лікарів, які чекають на повернення додому.

«Весілля – це добре. Ми вітаємо молодят! Довгі літа бажаємо! Але у мене питання до міністра. Що ви особисто зробити, щоби визволити із полону своїх колег-медиків? Ви знаєте, що в Оленівці в полоні знаходиться цілий шпиталь із лікарями, медсестрами й іншими робітниками? Ви знаєте, що там знаходяться і військові медики з інших підрозділів? Що ви для них зробили особисто? Чи вони не ваші колеги? Ви весілля справляєте?», – пишуть під дописом МОЗ.

Користувачі соцмереж вважають, що нині існують корисніші справи, які допоможуть повернути додому наших лікарів.