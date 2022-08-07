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Що робити у разі радіаційної аварії: МОЗ надало інструкції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Що робити у разі радіаційної аварії: МОЗ надало інструкції
Моніторинг радіаційного фону здійснюють в усіх регіонах України, запевняє МОЗ
фото з відкритих джерел

Українці повинні знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру

Міністерство охорони здоров'я дало покрокову інструкцію дій у випадку радіаційної аварії. Найголовніше, що треба зробити у цій ситуації – залишатися або зайти у приміщення. Про це ідеться на Facebook-сторінці МОЗ.

«Зважаючи на те, що країна-терорист не дотримується жодних законів та правил ведення війни, кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру», – пояснюють у міністерстві.

Що робити у разі радіаційної аварії: МОЗ надало інструкції фото 1
Що робити у разі радіаційної аварії: МОЗ надало інструкції фото 2

У відомстві заспокоюють, що ядерно-стратегічні об’єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження.

Крім того, на рівні всіх регіонів здійснюється моніторинг радіаційного фону, виконують цю роботу обласні Центри контролю та профілактики МОЗ.

«Станом на 7 серпня жодних відхилень від природного фону не зафіксовано», – підкреслюють у відомстві.

Інструкція МОЗ

Як зазначають у відомстві, серед дій, які рекомендовано зробити при радіаційній аварії, такі:

  • залишатися в приміщенні або терміново до нього зайти;
  • зняти верхній шар одягу, одягти новий;
  • прийняти душ;
  • не використовувати для пиття та приготування їжі воду з-під крана;
  • слідкувати за офіційними джерелами інформації.

«Основне – потрібно залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати», – звертають увагу в повідомленні.

Приймання йоду

У міністерстві також нагадують, що приймати йодид калію для «профілактики» без потреби недопустимо, оскільки це може зашкодити здоров’ю.

Важливо. Йодна профілактика здійснюється одноразово і лише коли на це є вказівка від органів влади, тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу.

Нагадаємо, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попереджає про ядерну катастрофу та наполягає на місії МАГАТЕ на станцію. 

5 серпня  окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека.

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