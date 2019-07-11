Вибори до Ради: до парламенту проходять п’ять партій



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Опитування проводилося протягом 6-10 липня 2019 року

П'ятивідсотковий бар'єр долають «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська Солідарність», «Голос» та «Батьківщина»

Якби вибори відбулися у найближчу неділю, то до Верховної Ради потрапили б п’ять партій. Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 6-10 липня 2019 року.

Зазначається, що п'ятивідсотковий бар'єр долають «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська Солідарність», «Голос» та «Батьківщина».

«Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 47% тих, хто має намір голосувати й визначився з симпатіями», - йдеться у повідомленні.

Прохідний бар’єр долають партії «Опозиційна платформа – За життя» (11,6%), «Європейська Солідарність» (8,2%), «Голос» (6,6%) та «Батьківщина» (6,4%).

Партію «Сила і честь» готові підтримати 3,6%, «Опозиційний блок» – 3,2%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 2,8%, Радикальну партію – 2,5%, партію ВО «Свобода» – 2,1%. Рейтинг інших політичних сил – менше ніж 2%.

Водночас, лідерами «другого вибору» є партії «Слуга народу» (9,6%) та «Голос» (9,3%). Партію «Батьківщина» як альтернативу основному вибору готові підтримати 6,2% опитаних, «Опозиційну платформу – За життя» – 4,9%, партію «Сила і честь» – 4,0%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 2,6%, «Опозиційний блок» – 2,5%, «Громадянську позицію» – 2,4%, партію «Європейська Солідарність» – 2,3%. Інші партії – менш як 2%.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 6-10 липня 2019 р.