Вибори до Ради: Довжина надрукованих бюлетенів дорівнює висоті Кіліманджаро



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Онищенко нагадав, що за законом все має бути надруковано за 7 днів до дня виборів, тобто, до 21 липня

На сьогодні вже надруковано 84% бюлетенів від необхідної кількості, - Онищенко

Директор поліграфкомбінату «Україна» Юрій Онищенко сказав, якщо скласти докупи всі бюлетені, надруковані до виборів у Верховну Раду, то їх висота буде дорівнювати горі Кіліманджаро, тобто, 5895 метрів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Онищенка, на сьогодні вже надруковано 84% бюлетенів від необхідної кількості. «Робота йде по плану», - зазначив директор підприємства.

Онищенко нагадав, що за законом все має бути надруковано за 7 днів до дня виборів, тобто, до 21 липня.

До слова, 7 липня ЦВК наказала передати бюлетені на виборчі округи.

26 червня Центрвиборчком шляхом жеребкування визначив порядок розміщення назв партій у виборчому бюлетені для голосування на позачергових парламентських виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

4 липня Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, яким зобов’язав ЦВК повторно провести жеребкування серед партій для визначення їхніх номерів у виборчому бюлетені. Того ж дня голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що фактично надруковано близько 5 мільйонів бюлетенів, а рішення суду буде оскаржено у Верховному суді.

5 липня у Центрвиборчкомі заявили, що наслідком пережеребкування стане неможливість вчасно надрукувати необхідну кількість бюлетенів.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала вже майже 600 спостерігачів на виборах до Верховної Ради.