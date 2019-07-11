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    Суспільство

    Вибори до Ради: Довжина надрукованих бюлетенів дорівнює висоті Кіліманджаро

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    Онищенко нагадав, що за законом все має бути надруковано за 7 днів до дня виборів, тобто, до 21 липня - Вибори до Ради: Довжина надрукованих бюлетенів дорівнює висоті Кіліманджаро
    Онищенко нагадав, що за законом все має бути надруковано за 7 днів до дня виборів, тобто, до 21 липня

    На сьогодні вже надруковано 84% бюлетенів від необхідної кількості, - Онищенко

    Директор поліграфкомбінату «Україна» Юрій Онищенко сказав, якщо скласти докупи всі бюлетені, надруковані до виборів у Верховну Раду, то їх висота буде дорівнювати горі Кіліманджаро, тобто, 5895 метрів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    За словами Онищенка, на сьогодні вже надруковано 84% бюлетенів від необхідної кількості. «Робота йде по плану», - зазначив директор підприємства.

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    Онищенко нагадав, що за законом все має бути надруковано за 7 днів до дня виборів, тобто, до 21 липня.

    До слова, 7 липня ЦВК наказала передати бюлетені на виборчі округи.

    26 червня Центрвиборчком шляхом жеребкування визначив порядок розміщення назв партій у виборчому бюлетені для голосування на позачергових парламентських виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

    4 липня Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, яким зобов’язав ЦВК повторно провести жеребкування серед партій для визначення їхніх номерів у виборчому бюлетені. Того ж дня голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що фактично надруковано близько 5 мільйонів бюлетенів, а рішення суду буде оскаржено у Верховному суді.

    5 липня у Центрвиборчкомі заявили, що наслідком пережеребкування стане неможливість вчасно надрукувати необхідну кількість бюлетенів.

    Нагадаємо, ЦВК зареєструвала вже майже 600 спостерігачів на виборах до Верховної Ради.

     

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