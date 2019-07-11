Як дресирують кандидатів від «Слуги народу». Журналісти потрапили на інструктаж



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Прес-служба партії «Слуга народу» Фото: thebabel.com.ua

Журналісти видання «theБабель» дізналися, як представники «Слуги народу» повинні відповідати на питання про Медведчука, Бандеру та генпрокурора Луценка

Під час поїздки з передвиборчим туром кандидатів у депутати від «Слуги народу» кореспондент «theБабеля» побував на інструктажі активу партії у тернопільскому штабі. Він дізнався, як представники партії повинні відповідати на незручні питання про Медведчука, Бандеру та генпрокурора Луценка. Видання наводить перелік незручних запитань до кандидатів, та «правильні» відповіді на них.

Чи варто вступати у прямі дебати з опонентами?

Усе залежить від обставин, але швидше ні, ніж так. Опонент виграє від дебатів більше. Він найме трьох бабусь, які будуть перебивати та питати: «А що там голова Офісу президента Андрій Богдан? А як же українська мова?» Сперечатися з такими немає сенсу.

Чому не сидять корупціонери? Адже Зеленський обіцяв саджати.

Ув'язнює не президент, тому що тоді це політична розправа, увʼязнює суд. Ніхто не сидить, тому що суди погано реформував Петро Порошенко. Він же призначив генерального прокурора без [профільної] освіти Юрія Луценка, який нікого не хоче саджати. Порошенко побудував телефонне право, без якого нічого не працює. Зеленський бореться з цією системою.

Чому Луценко — досі генеральний прокурор?

Тому що Рада саботує усі звернення Зеленського, займається прогулами та кнопкодавством. Рада не працює, а Зеленський працює. Він уже пропонував звільнити Луценка.

Чому за Зеленського почався реванш проросійських сил?

Реванш — це проблема системи Порошенка. Регіонали повертаються, тому що за Порошенка їх не посадили у в'язницю. Добре парирувати такою відповіддю: «Регіонали повертаються? Добре, можливо, їм принципово сидіти в тюрмі при Зеленському».

Чому повернули колишні назви проспектам Бандери та Шухевича в Києві?

Питання легко збивається апеляцією до судової реформи: Порошенко її провалив, суди повертають старі назви та випускають на волю тих, хто має сидіти. Зеленський реформуватиме суди.

Чому Порошенко виступає з заявами після резонансних подій (наприклад, після перейменування проспектів), а Зеленський весь час мовчить?

Це комплексна проблема. Йдеться не лише про суди, але й про прокуратуру, правоохоронні органи та багато чого іншого.

Чи буде «Слуга народу» об'єднуватися з партією Віктора Медведчука?

Не відповідайте прямо. Кажіть, що це рівняння з чотирма невідомими. Відповідь слід розділити на частини: спочатку нехай пройдуть вибори і народ сам вирішить, хто пройде до Ради. Завжди кажіть, що ми увійдемо до коаліції тільки з новими. Не кажіть назв. Ідеально говорити так: Медведчук — точно ні.

Як повідомлялось, радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв запропонував перейменувати Росію в Московію. Також він запропонував називати російську мову - руською.