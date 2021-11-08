Видання Kyiv Post припиняє вихід. Колектив заявляє, що усіх звільнено

Власник Kyiv Post запевняє, що після перезапуску видання відновиться

Найстаріша щотижнева англомовна газета України Kyiv Post припинила випуск, колектив ЗМІ дізнався про те, що їх звільнено, лише сьогодні. Про це повідомила у Facebook журналістка газети Kyiv Post Анна Миронюк.

«Незалежне видання Kyiv Post відсьогодні припинило існування. Зранку 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено. Ще три тижні тому власник Kyiv Post, одеський забудовник Аднан Ківан, заявляв, що має інші плани – розширити Kyiv Post та запустити україномовне медіа під брендом видання. Тоді ця новина, а також призначення на керівну посаду людини, пов’язаної з власником, стали несподіванкою для редакції», – йдеться у заяві колективу Kyiv Post.

Журналісти «вбачали ризики» в обраному Ківаном форматі розширення видання та розцінювали це, як втручання в редакційну політику.

«Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника. Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post та перезапустити його вже за місяць з новою командою. Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів», – додають журналісти.

Колектив запропонували Ківану продати газету або передати торговельну марку Kyiv Post до рук редакції, але він не погодився.

«Ми закликаємо наших читачів, рекламодавців, бізнесменів, дипломатів, міжнародні організації та всіх, хто обстоює принципи незалежної журналістики, підтримати нас», – резюмується у заяві.

Зазначимо, власник видання, бізнесмен Аднан Ківан заявляв, що популярне в Україні англомовне видання Kyiv Post змінює формат і планує стати мультимедійним. Процес перезавантаження видання займе близько місяця.

Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post в українсько-британського бізнесмена пакистанського походження Мохаммада Захура у 2018 році. Тоді сума угоди не озвучувалася, але Захур стверджував, що сума угоди «набагато більше, ніж» $3,5 млн.

За даними сервісу Opendatabot, юрособа Kyiv Post – ТОВ Бізнесгрупп – у 2020 році отримало понад 13,3 млн грн доходу, відображені у звітності збитки склали 10,9 млн грн. Активи Бізнесгрупп оцінені в трохи більше ніж 4 млн, зобов’язання – 22,5 млн грн.

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