Видавати пенсії українцям хочуть новим способом. Сподобається не всім



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Пенсії жителям ОРДЛО можна виплачувати прямо на лінії розмежування

Про це заявив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко під час брифінгу, підкресливши, що адміністрація виступає проти відкриття КПВВ.

За його словами, відомство вже підготувало відповідний пропозицію уряду. Таке рішення може зняти соціальну напругу, вважає Кириленко.

«Люди повинні мати можливість просто прийти на підконтрольну частина, вийти з «нуля» і отримати пенсію, але без допуску на підконтрольну територію. Отримали пенсію і повернулися назад, щоб вони не рухалися далі», – уточнив він.

«Для цього має бути встановлено багато банкоматів, багато готівки, і відбуватися 3 години в день, кілька днів на тиждень, оскільки буде утворюватися черга», вважає Кириленко.

Нововведення активно коментують у мережі.

«Може ще ці банкомати заправляти рублями? Щоб взагалі все було пречудово», «І пункт роздачі російських паспортів відразу з іншого боку, щоб зовсім зручно було», «прямо розвозити по домівках. А шо?», «Як віддавати борги МВФ, то з нас деруть, а не «ЛДНР», але ще їм пенсії плати. Казкові ідіоти», «Звичайно! Давайте візьмемо ще більше кредитів, щоб платити пенсії звавшим пуйла пенсам», «Другий крок – банкомати на території ОРДЛО, а третій – платити пенсії російськими рублями», «Так привезіть їм бабла самоскидом і вивантажите посеред КПВВ це те саме, що поставити банкомат – гроші викинуті в прірву», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, у зв’язку з карантином, який ввели в Україні через епідемію коронавірусу, пенсіонери на Донеччині зіткнулися з новою проблемою отримання пенсій. Були закриті пункти пропуску, тому перетинати лінію розмежування люди не могли. У зв’язку з цим багато хто залишилися в ОРДЛО без пенсій.

10 червня відкрили пункти пропуску «Станиця Луганська» та «Маріїнка». При цьому особи, які перетнули КППВ з тимчасово окупованих територій підлягають обсервації.

Нагадаємо, глава Мінсоцполітики пообіцяла пенсіонерам щомісячну надбавку в 500 грн.

Як повідомлялося, в уряді розробили три законопроєкти для формування нової пенсійної системи.

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