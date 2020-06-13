НБУ за тиждень різко скоротив купівлю валюти на міжбанку
З початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 387,5 млн доларів
Чиста купівля скоротилася до 40 млн доларів
Протягом минулого робочого тижня, 8-12 червня, Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку 40,0 млн доларів. При цьому інтервенцій з продажу валюти не проводилося.
Про це в п'ятницю, 12 червня, повідомляється на сайті НБУ.
Відзначається, що чиста купівля скоротилася до 40 млн доларів у порівнянні з 410,7 млн доларів млн доларів тижнем раніше.
За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3180,6 млн доларів і продав на 2793,1 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 387,5 млн доларів.
Як відомо, 12 червня Україна повністю отримала $ 2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду.
До слова, у МВФ прогнозують, що Україна зможе відновитися після економічної кризи, зумовленої пандемією коронавірусу, до 2024 року.
Нагадаємо, МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі $5 млрд строком на 18 місяців.