НБУ за тиждень різко скоротив купівлю валюти на міжбанку



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З початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 387,5 млн доларів

Чиста купівля скоротилася до 40 млн доларів

Протягом минулого робочого тижня, 8-12 червня, Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку 40,0 млн доларів. При цьому інтервенцій з продажу валюти не проводилося.

Про це в п'ятницю, 12 червня, повідомляється на сайті НБУ.

Відзначається, що чиста купівля скоротилася до 40 млн доларів у порівнянні з 410,7 млн доларів млн доларів тижнем раніше.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3180,6 млн доларів і продав на 2793,1 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 387,5 млн доларів.

Як відомо, 12 червня Україна повністю отримала $ 2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду.

До слова, у МВФ прогнозують, що Україна зможе відновитися після економічної кризи, зумовленої пандемією коронавірусу, до 2024 року.

Нагадаємо, МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі $5 млрд строком на 18 місяців.