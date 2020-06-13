В уряді розробили три законопроєкти для формування нової пенсійної системи



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Один із законопроєктів спрямовано на упорядкування солідарного базового рівня пенсії

У профільному міністерстві планують переглянути, як можна допомогти людям зі страховим стажем понад 40 років

У Мінсоцполітики розробили три законопроєкти, відповідно до яких формуватимуть параметри нової пенсійної системи.

Про це в ефірі «112 Україна» заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, один із законопроєктів спрямовано на упорядкування солідарного базового рівня.

«Що ми хочемо зробити? Перше – визначити чітку дату індексацій, показати, які категорії підпадають під індексацію, встановити чіткий норматив, менше якого не може бути підвищення під час індексації, це теж дуже важливо», - сказала Марина Лазебна.

Вона додала, що у міністерстві планують переглянути, як можна допомогти людям зі страховим стажем понад 40 років.

Також в Україні планують встановити достроковий вихід на пенсію для батьків, які виховували дітей, які мають посмертну інвалідність.

Глава Мінсоцполітики також пообіцяла пенсіонерам щомісячну надбавку у 500 грн.

Як відомо, в Україні з 1 липня підвищують мінімальний прожитковий мінімум до 2118 гривень, тому у деяких категорій пенсіонерів зросте пенсія.

До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки.