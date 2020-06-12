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    Економіка та фінанси

    Глава Мінсоцполітики пообіцяла пенсіонерам щомісячну надбавку в 500 грн

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    <p>Пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки</p> - Глава Мінсоцполітики пообіцяла пенсіонерам щомісячну надбавку в 500 грн

    Пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки

    Людям старше 75 років уряд хоче підвищити пенсії на 500 грн

    Уряд України вже має розрахунки, а також законопроєкт про підтримку старшого населення країни та підвищення пенсій.

    Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

    «Ми будемо продовжувати підтримувати людей. Я про підвищення пенсій певної вікової групи. Людям старше 75 років ми хочемо підвищити пенсії на 500 грн. Це буде щомісячна така пенсійна надбавка», - сказала вона.

    Як відомо, в Україні з 1 липня підвищують мінімальний прожитковий мінімум до 2118 гривень, тому у деяких категорій пенсіонерів зросте пенсія. 

    До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

    Раніше повідомлялося, що пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки.

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