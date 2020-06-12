Глава Мінсоцполітики пообіцяла пенсіонерам щомісячну надбавку в 500 грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки

Людям старше 75 років уряд хоче підвищити пенсії на 500 грн

Уряд України вже має розрахунки, а також законопроєкт про підтримку старшого населення країни та підвищення пенсій.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Ми будемо продовжувати підтримувати людей. Я про підвищення пенсій певної вікової групи. Людям старше 75 років ми хочемо підвищити пенсії на 500 грн. Це буде щомісячна така пенсійна надбавка», - сказала вона.

Як відомо, в Україні з 1 липня підвищують мінімальний прожитковий мінімум до 2118 гривень, тому у деяких категорій пенсіонерів зросте пенсія.

До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки.