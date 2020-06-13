Аеропорт «Бориспіль» планує звільняти працівників



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Після заборони авіаперевезень у середині березня аеропорт «Бориспіль» скоротив постійні витрати з 300 млн грн в місяць до 120 млн в місяць, - Рябікін

Цього року керівництво аеропорту звільнить 700 працівників через припинення регулярного авіасполучення і падіння прибутків

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує цього року звільнити 700 працівників через припинення регулярного авіасполучення і падіння прибутків. Про це заявив генеральний директор державного підприємства «Міжнародний аеропорт Бориспіль» Павло Рябікін під час пресконференції 13 червня в аеропорту.

«Щодо скорочень, то в кризу ми увійшли з кількісним складом 3700 людей, на вчорашній день чисельність становила 3350 людей, якщо я не помиляюсь. Приблизно 350 - це вакансії, ті, в кого закінчилася угода, пенсіонери. Це була перша хвиля. Зараз ми готуємо зміну структури, яка потягне за собою скорочення чисельності, і плануємо цього року вийти на показник близько 3000 працівників. Це те, що в наших планах і те, що відповідає очікуванням ринку», - сказав Рябікін.

Також він зауважив, що після заборони авіаперевезень у середині березня протягом цих трьох місяців аеропорт «Бориспіль» скоротив постійні витрати за час карантину з 300 млн грн в місяць до 120 млн в місяць.

Керівник аеропорту також повідомив, що летовище отримало додаткову кредитну лінію, що дозволило виплачувати скорочену зарплату з розрахунку 2/3 від ставки.

Рябікін додав, що за прогнозами міжнародних авіаційних організацій, пасажиропотік кінця 2019 року у світі вдасться відновити приблизно в кінці 2023 року.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

До відома, з 15 червня аеропорт «Бориспіль» планує здійснювати 15 рейсів на день.

Як повідомлялося, авіакомпанії також звільняють своїх працівників, намагаючись скоротити витрати на утримання. Так, британський лоукостер EasyJet планує скоротити третину своїх працівників та зменшити парк літаків.

Ще авіакомпанія МАУ через карантин скоротила 900 співробітників.

До слова, Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення.

Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.