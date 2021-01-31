Папа Франциск встановив міжнародний день дідусів і бабусь

День бабусь, дідусів і літніх людей проводитимуть щорічно в четверту неділю липня

Папа Римський Франциск заснував міжнародний день дідусів і бабусь. Свято буде відзначатися в четверту неділю липня.

Про це повідомляє Vatican News.

Під час традиційної недільної проповіді понтифік заявив, що бабусі й дідусі – це сполучна ланка між поколіннями, до того ж вони передають молодим життєвий досвід.

«Бабусі і дідусі є сполучною ланкою між поколіннями. Вони передають досвід життя і віру молодим людям. Тому я вирішив встановити всесвітній день бабусь, дідусів і літніх людей, який проводитимуть щорічно в четверту неділю липня», – додав Папа Римський.

Він сказав, що дата святкування обрана тому, що знаходиться близько до Дня вшанування святих Іоакима і Анни, дідуся та бабусі Ісуса Христа.

До слова, Папа Римський Франциск у середу, 13 січня, отримав щеплення від коронавірусу вакциною компанії Pfizer.

84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення на території Ватикану.

Наголошується, що другу дозу вакцини від коронавірусу Папа Франциск отримає через три тижні.

Як повідомлялося 10 січня, особистий лікар Папи Римського помер від ускладнень коронавірусу.