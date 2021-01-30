Синоптик назвала дату, коли в Україну знову прийде різке похолодання

Кліматолог повідомила, що в умовах похолодання українців чекають морози в межах норми, але слід очікувати й мокрого снігу з дощем

Теперішнє потепління триватиме приблизно п’ять днів і зміниться новим зниженням температури

Погода в Україні в лютому знову здивує українців. В країну прийде серйозне похолодання. Правда, морозів до -20° не буде, як це було в січні.

Про це розповіла метеоролог і кліматолог Вазіра Мартазінова, пише сайт НАН України.

«Ми очікуємо похолодання в першій декаді лютого, але 20° морозу вже не буде», – повідомила Віра Мартазінова.

Експерт зазначила, що в нинішніх зимах екстремальні погодні процеси, у вигляді суворих морозів тривають не більше п’яти днів, як це було в січні на Водохресні свята, 19 січня.

Поточне потепління також триватиме приблизно п’ять днів і зміниться новим зниженням температури. Кліматолог повідомила, що в умовах такого похолодання українців чекають морози в межах норми, але також слід очікувати й мокрого снігу з дощем.

Про похолодання в третій зимовий місяць попереджав також і народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, морозна погода посилиться ближче до кінця першого тижня лютого, і на Півночі та Сході України стовпчики термометрів покажуть у нічний час близько -13°... -15°, а вдень очікується близько -5°... -7°. Після цього прогнозується чергове потепління і навіть відлига, завдяки південним і південно-західним вітрам.

Нагадаємо, в останні вихідні січня, 30-31 січня, в Україні буде щедра на опади у вигляді снігу та дощу і вітряна погода. Дороги країни місцями вкриє ожеледиця.

Читайте також: