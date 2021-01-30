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    Суспільство

    Синоптик назвала дату, коли в Україну знову прийде різке похолодання

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    Кліматолог повідомила, що в умовах похолодання українців чекають морози в межах норми, але слід очікувати й мокрого снігу з дощем - Синоптик назвала дату, коли в Україну знову прийде різке похолодання
    Кліматолог повідомила, що в умовах похолодання українців чекають морози в межах норми, але слід очікувати й мокрого снігу з дощем

    Теперішнє потепління триватиме приблизно п’ять днів і зміниться новим зниженням температури

    Погода в Україні в лютому знову здивує українців. В країну прийде серйозне похолодання. Правда, морозів до -20° не буде, як це було в січні.

    Про це розповіла метеоролог і кліматолог Вазіра Мартазінова, пише сайт НАН України.

    «Ми очікуємо похолодання в першій декаді лютого, але 20° морозу вже не буде», – повідомила Віра Мартазінова.

    Експерт зазначила, що в нинішніх зимах екстремальні погодні процеси, у вигляді суворих морозів тривають не більше п’яти днів, як це було в січні на Водохресні свята, 19 січня.

    Поточне потепління також триватиме приблизно п’ять днів і зміниться новим зниженням температури. Кліматолог повідомила, що в умовах такого похолодання українців чекають морози в межах норми, але також слід очікувати й мокрого снігу з дощем.

    Про похолодання в третій зимовий місяць попереджав також і народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, морозна погода посилиться ближче до кінця першого тижня лютого, і на Півночі та Сході України стовпчики термометрів покажуть у нічний час близько -13°... -15°, а вдень очікується близько -5°... -7°. Після цього прогнозується чергове потепління і навіть відлига, завдяки південним і південно-західним вітрам.

    Нагадаємо, в останні вихідні січня, 30-31 січня, в Україні буде щедра на опади у вигляді снігу та дощу і вітряна погода. Дороги країни місцями вкриє ожеледиця.

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    Теги: вихідні прогноз погоди дороги негода
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