Військові перед інтенсивною фазою підготовки до виходу на Донбас отримуватимуть премії



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Полторак прийняв рішення щодо преміювання бійців

Військовослужбовців Збройних сил України, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до Операції Об’єднаних сил, буде премійовано у розмірі 3 тис. грн. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони Степан Полторак

Він зазначив, що таке рішення прийняв, перебуваючи у розташуванні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ на Закарпатті.

«З метою підвищення мотивації особового складу підрозділів ЗС, які виходять на завершальну активну фазу бойового злагодження у навчальних центрах та полігонах перед виходом в район проведення Операції Об’єднаних сил, я прийняв рішення щодо преміювання зазначених військовослужбовців премією у розмірі 3 тис. грн», - написав Полторак.

Нагадаємо, 20 травня Степан Полторак подав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського про свою відставку.

Степан Полторак залишатиметься на своїй посаді, допоки Верховна Рада не прийме відповідне рішення щодо його відставки.

Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення двох міністрів і глави СБУ: Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України, Степана Полторака – з посади міністра оборони України. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.