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Удари по гуртожитках у Харкові: все, що відомо

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удари по гуртожитках у Харкові: все, що відомо
Триває гасіння окремих осередків пожеж та пошук людей під завалами гуртожитку
фото: Ігор Терехов

Росія розбила ракетами два гуртожитки у Харкові: дев'ятеро загиблих, багато поранених

Російські війська знову обстріляли гуртожиток у Харкові вранці 18 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Станом на зараз 18 поранених, дві з них – дитини. Одна людина загинула. Тероризм росіян не має меж!» – заявив голова ОВА.

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Раніше Синєгубов повідомив про влучання в триповерховий житловий будинок у Салтівському районі. 

У результаті ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова загинуло семеро та постраждало 17 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано чотири особи). Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

«17 серпня о 21:23 до ДСНС надійшла інформація, що у Салтівському районі міста Харків, внаслідок потрапляння ворожої ракети сталася руйнація триповерхового житлового будинку з послідуючим займанням. До місця події було направлено 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 80 чоловік особового складу ДСНС. Площа пожежі складала близько 600 кв. м», - розповіли рятувальники.

О 23:38 пожежу локалізовано.

Наразі продовжується гасіння окремих осередків пожеж та пошук людей під завалами.

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Нагадаємо, російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».

Повідомлялося, що внаслідок обстрілу семеро людей загинули, 16 – поранені, серед них – 11-річна дитина. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, всі поранені вже госпіталізовані.

Також повідомлялося, що у гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України). 

Теги: Харків росія окупанти ДСНС війна обстріл рятувальники Україна

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