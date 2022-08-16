Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У разі аварії на ЗАЕС примусовій евакуації підлягають жителі двох областей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У разі аварії на ЗАЕС примусовій евакуації підлягають жителі двох областей
Показники радіаційного стану на АЕС поки в нормі
фото з відкритих джерел

Понад 400 тис. людей доведеться евакуювати, якщо на ЗАЕС трапиться аварія 

Ситуація в тимчасово захопленому Енергодарі небезпечна. Зараз відбувається коригування плану евакуації з міста та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням військової ситуації. Про це в ефірі «Апостроф TV» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Якщо взяти 50 км зону обов’язкового відселення внаслідок можливої аварії на АЕС, то це більше 200 тисяч в нашій області і 200 тисяч в Дніпропетровській області. Йдеться про міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне і інші», – сказав Старух.

Голова ОВА зазначив, що повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення дуже важко, бо частина території захоплена. За його слова, вже створені відповідні управлінські структури, наразі відбувається коригування плану евакуації з Енергодара та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням військової ситуації. Ситуація знаходиться на контролі центральної влади.

Щодо радіаційного стану на АЕС, то воно стабільне. Показники не перевищують норму. Але все може змінитися у будь-який момент через безглузду діяльність агресора.

Раніше Міністерство внутрішніх справ заявило, що готується до будь-яких сценаріїв і не виключає часткову евакуацію.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

Читайте також: Григорій Плачков про ситуацію на Запорізькій АЕС: Ми відстаємо від росіян на кілька кроків
Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина війна в Україні Запорізька АЕС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час війни в Україні впало споживання електроенергії
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
Вчора, 14:57
Запорізька АЕС із початку березня контролюється окупантами
Звіт МАГАТЕ про події на Запорізькій АЕС може зіграти на руку росіянам – експерт
Сьогодні, 12:22
Запорізька АЕС у небезпеці, залишається сподіватися, що в росіян спрацює інстинкт самозбереження
Ризики катастрофи зростають. Експерт оцінив дії росіян на Запорізькій АЕС
Вчора, 19:24

Події в Україні

У разі аварії на ЗАЕС примусовій евакуації підлягають жителі двох областей
У разі аварії на ЗАЕС примусовій евакуації підлягають жителі двох областей
Це рекорд. Як росіяни тікають з окупованого Криму
Це рекорд. Як росіяни тікають з окупованого Криму
Зеленський пояснив, чому українців не попередили про вторгнення РФ
Зеленський пояснив, чому українців не попередили про вторгнення РФ
Скільки літаків могла втратити РФ через новий вибух у Криму: дані Bellingcat
Скільки літаків могла втратити РФ через новий вибух у Криму: дані Bellingcat
У Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи
У Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи
Ворог випустив по Нікопольському району 30 снарядів: є поранені (фото)
Ворог випустив по Нікопольському району 30 снарядів: є поранені (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
В окупаційних військах РФ стався розкол – ISW
92K
У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні, – ЗМІ
38K
«Що робить Коломойський у під'їзді?». Чубаров показав цікаве фото
37K
Повітряна тривога. У небо над Білоруссю піднялися кілька винищувачів
34K
Вибухи в Криму: ЗСУ повідомили, яку техніку рашисти зберігали під Джанкоєм
27K
Безугла проти волонтерів: медик-доброволець Яна Зінкевич виступила з різкою заявою

Новини

Обстріл Житомирщини: ОВА повідомила деталі атаки
Сьогодні, 14:24
Вибухи у Криму: Банкова звернулася до українців, які проживають на півострові
Сьогодні, 14:06
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Сьогодні, 14:00
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
Сьогодні, 13:45
Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників
Сьогодні, 13:40
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
Сьогодні, 13:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту