У разі аварії на ЗАЕС примусовій евакуації підлягають жителі двох областей

Показники радіаційного стану на АЕС поки в нормі

Понад 400 тис. людей доведеться евакуювати, якщо на ЗАЕС трапиться аварія

Ситуація в тимчасово захопленому Енергодарі небезпечна. Зараз відбувається коригування плану евакуації з міста та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням військової ситуації. Про це в ефірі «Апостроф TV» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Якщо взяти 50 км зону обов’язкового відселення внаслідок можливої аварії на АЕС, то це більше 200 тисяч в нашій області і 200 тисяч в Дніпропетровській області. Йдеться про міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне і інші», – сказав Старух.

Голова ОВА зазначив, що повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення дуже важко, бо частина території захоплена. За його слова, вже створені відповідні управлінські структури, наразі відбувається коригування плану евакуації з Енергодара та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням військової ситуації. Ситуація знаходиться на контролі центральної влади.

Щодо радіаційного стану на АЕС, то воно стабільне. Показники не перевищують норму. Але все може змінитися у будь-який момент через безглузду діяльність агресора.

Раніше Міністерство внутрішніх справ заявило, що готується до будь-яких сценаріїв і не виключає часткову евакуацію.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу.

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.