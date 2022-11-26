Влада Лейпцига назвала вулицю з консульством РФ на честь загиблого від обстрілу українця

Борис Романченко, який пережив Голокост, загинув у віці 96 років внаслідок російського обстрілу

Борис Романченко, чиїм іменем названа вулиці у Лейпцигу, загинув внаслідок обстрілу Харкова 21 березня

Міська рада німецького міста Лейпцига проголосувала за перейменування вулиці, де розташоване російське консульство. Їй дали імʼя 96-річного Бориса Романченка, жителя Харкова, який загинув після обстрілу міста російськими військовими, передає MRD.

Романченко пережив Голокост, був вʼязнем чотирьох нацистських концтаборів. Він був віцепрезидентом Міжнародного комітету колишніх вʼязнів Бухенвальд-Дора від України. Про його загибель стало відомо 21 березня. До його квартири влучив снаряд.

За перейменування вулиці Турмгутштрассе на початку листопада проголосували 33 депутати, зокрема, мер Лейпцига Буркгард Юнґ. 17 депутатів проголосували проти, троє утрималися. Тепер вулиця називається Борис-Романченко-Штрассе.

У травні вулицю пропонували перейменувати на Зеленський-Штрассе, тоді міська рада відхилила це рішення, пославшись на те, що вулиці в Лейпцигу можна називати на честь людей, які померли щонайменше пʼять років тому.

У російській місії в Німеччині рішення міської ради Лейпцига назвали «недружнім кроком». Москва пообіцяла дати на нього «адекватну відповідь».

Нагадаємо, 21 березня у Харкові під час бомбардування одного з житлових кварталів міста загинув 96-річний в’язень фашистських концтаборів — Борис Романченко. Він пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але не пережив «рятувальної операції Росії з денацифікації».